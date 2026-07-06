Así es Mikel Merino: su familia, equipos actuales, cuánto cobra y su cláusula

Mikel Merino es un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente desde que el técnico riojano asumió como seleccionador tras el Mundial de Qatar 2022. El centrocampista del Arsenal fue el encargado de meter a España en semifinales de la Eurocopa, con un gol ante Alemania y en cuartos del Mundial 2026 haciendo el tanto ante Portugal.

Mikel Merino en la Eurocopa 2024

Tras quedarse fuera del Mundial de Qatar por decisión de Luis Enrique, De la Fuente volvió a llamar a filas a Mikel Merino para darle galones en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. En las últimas convocatorias fue perdiendo algo de peso y, unido al gran nivel mostrado por Fabián, el centrocampista ha sido relegado al banquillo en esta Eurocopa.

Aún así, es de los pocos futbolistas que participó en todos los partidos de la competición. Merino disputó 22 minutos ante Croacia, uno sólo contra Italia y jugó los 90 minutos en el duelo contra Albania para cerrar una flamante fase de grupos. Ante Alemania, en cuartos de final, Mikel fue el héroe al anotar, saliendo del banco, el gol de la victoria en el minuto 119 de la prórroga.

De dónde es Mikel Merino

A pesar de que juega en la Real Sociedad y que ha sido vinculado en más de una ocasión con el Athletic Club de Bilbao a lo largo de su carrera, Mikel Merino, que actualmente tiene 28 años, no es vasco, si no que nació en Pamplona. Allí se crió junto a su familia y futbolísticamente entró y destacó pronto en las filas de Osasuna.

Los equipos de Mikel Merino

Mikel Merino tiene una larga trayectoria a sus 32 años. El centrocampista destacó en la cantera de Osasuna y llegó al primer equipo con el que logró el ascenso en su día a Primera División. Por ello, en verano de 2016 el Borussia Dortmund pagó 3,75 millones para hacerse con los servicios de uno de los jugadores más prometedores del fútbol español. Con el primer equipo del club alemán jugó 9 partido y un año después se marchó cedido al Newcastle, donde jugó 25 partidos y el club inglés acabó ejerciendo la opción de compra por siete millones.

Unos meses después la Real Sociedad puso 12 millones encima de la mesa para hacerse con el futbolista que ha sido un fijo en el conjunto donostiarra desde 2018. En las filas del club vasco disputó 242 partidos en los que ha anotado 27 goles y ha repartido 30 asistencias. Unos números de delantero para un centrocampista que ha encontrado en Donosti su momento de madurez. En agosto de 2024 fichó por el Arsenal.

Su familia, su novia y su padre futbolista

Mikel Merino fue noticia este 1 de junio por su boda con su mujer, Lola Liberal. El padre de Mikel Merino es de sobra conocido en el mundo del fútbol, ya que Miguel fue futbolista de Osasuna en la década de los 80 y 90. Tras ser uno de los hombres más importantes en Navarra, jugó en el Celta de Vigo, Las Palmas, Leganés, Burgos y Ceuta, club en el que se retiró. También fue Director Deportivo de la Federación Navarra de Fútbol.

«Este título era muy importante para la Real y para Donosti, estamos todos muy emocionados», dijo en su día su padre emocionado tras el título en Copa del Rey en el que Mikel Merino fue elegido el jugador más importante del partido.

Contrato y sueldo