Cuándo es el Rafa Jódar – Tabilo: a qué hora empieza y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido del Masters 1000 de Cincinnati

Rafa Jódar se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo para pelear por un puesto en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2026. El madrileño es uno de los candidatos a tener en cuenta para suceder a Carlos Alcaraz en el trono, pero para ello tendrá que dar un golpe sobre la mesa y después de remontar a Shapovalov le toca ahora deshacerse del sudamericano. Te contamos qué día es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión el directo este partidazo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Tabilo: horario del partido del Masters 1000 de Cincinnati

Rafa Jódar debuto con una victoria épica sobre Denis Shapovalov en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 y ahora al madrileño le toca verse las caras con el chileno Alejandro Tabilo. El tenista español lleva persiguiendo durante todo el año colarse entre los mejores del mundo y ha ido dejando grandes sensaciones hasta el momento, pero, ahora, en Estados Unidos, espera poder dar ese paso al frente y conquistar este mítico torneo en el que no están ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner.

A nadie se le escapa que la temporada de Rafa Jódar está llamando la atención de todos los amantes de este deporte. Hace ya unos meses consiguió ganar su primer torneo, un ATP 250, en Marruecos. Estuvo cerca en Washington, pero cayó en la final ante Taylor Fritz. En Montreal y en el Trofeo Conde de Godó fue apeado en semifinales y alcanzó los cuartos en el Mutua Madrid Open y en Roland Garros.

La organización de este torneo que se está celebrando en Estados Unidos ha programado el Rafa Jódar – Tabilo que corresponde a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 para este lunes 17 de agosto. Por ahora la ATP no ha desvelado el horario de este partidazo. Y es que el español y el chileno se han enfrentado en dos ocasiones. El de Leganés ganó en Washington hace unos días y el sudamericano se impuso en Indian Wells.

Dónde ver a Rafa Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva varios de los partidos que se jueguen en este torneo norteamericano. El Rafa Jódar – Tabilo de tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de este operador, ya sea por sus canales Movistar Deportes, Vamos o Movistar Plus+. Esto significa que el encuentro que disputará el tenista español no se va a poder ver en abierto ni gratis por la TV en España.

Todos los seguidores del tenista madrileño y los amantes de este deporte también podrán ver el Rafa Jódar – Tabilo de tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026 en directo en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Movistar+, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La app Tennis TV, que es de pago, también es otra vía, ya que recordamos que ofrece los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el Masters 1000 de Cincinnati 2026, donde estamos prestando especial atención a los tenistas españoles que participan en él. Narraremos los partidos más destacados del torneo y cuando el Rafa Jódar – Tabilo de tercera ronda termine publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tabilo del Masters 1000 de Cincinnati 2026

También hay que hacer mención a que todos los aficionados y seguidores del Masters 1000 de Cincinnati 2026 que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Rafa Jódar – Tabilo también van a poder escuchar por la radio gratis lo que suceda sobre la pista. Emisoras como Radio Marca, Onda Cero, la Ser, Cope o RNE podrán conectar con Estados Unidos para contar lo que esté haciendo el de Leganés.