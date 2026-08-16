Djokovic revela que sufre una enfermedad crónica que le llevó a caer en Cincinnati

Novak Djokovic no pudo con Thiago Tirante en el Masters 1000 de Cincinnati y, después de perder su partido en tres sets, desveló uno de los motivos que le habían llevado a caer. Se trata de una enfermedad crónica que sufre desde hace años y que, según lo que ha contado, «empeora con la humedad y el calor».

«Enhorabuena a mi rival. Desde luego, no ha sido un partido agradable para mí. Por cómo me sentía… No es la primera vez, y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay», señaló el número cinco del mundo ante los periodistas tras su derrota ante Tirante, en el puesto 50 del ranking ATP (2-6, 6-4, 6-4).

El tenista de 39 años, que disputaba su primer partido desde que cayera ante el Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon, explicó que su problema se vio agravado por el calor y la humedad de Ohio; en el ecuador del segundo set, se desplomó de rodillas antes de solicitar asistencia médica.

«Es simplemente un problema de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos dos años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay humedad y hace calor. Ya me lo esperaba, pero hay todo un conjunto de factores, como los nervios y todo lo que ello conlleva, que lo empeoran, y eso es lo que ha pasado», manifestó.

Por último, el tres veces ganador del torneo norteamericano habló de la posibilidad de regresar a Cincinnati el año que viene. «Sin duda espero que sí, pero, por desgracia, parece más probable que no. Pero ya veremos qué nos depara el futuro», finalizó.

Tirante, número 50 del mundo, fulminó a un Djokovic que fue tres veces campeón en Cincinnati y que llevaba una racha de diez victorias consecutivas en este torneo, con títulos conquistados en 2019 y 2023 contra Carlos Alcaraz.

El serbio se fue de la pista central del Lindner Family Tennis Center con una dura derrota, a falta de dos semanas para el arranque del US Open.

El serbio, el líder absoluto en victorias en los Masters 1.000 (420), se llevó el primer set con un cómodo 6-2 y todo parecía preparado para un cómodo pase de ronda, pero el encuentro se le complicó notablemente en el segundo parcial. Con 2-1 en el luminoso, Djokovic pidió atención médica tras un juego durado más de 18 minutos, aparentemente debilitado por el calor y la humedad de Cincinnati.