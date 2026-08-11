Alcaraz acelera hacia el US Open con otro intenso entrenamiento en Murcia

Carlos Alcaraz sigue quemando etapas con el mismo objetivo en la mente, el US Open. Todo apunta al último Grand Slam del año. Este martes, en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, se le ha visto ejecutar servicios y juego de fondo de pista. Todo ello ataviado con la malla compresora que cubre su brazo derecho desde hace unas semanas, cuando comenzó a entrenar en exterior.

El entrenamiento de Alcaraz, de nuevo intenso y que deja buenas sensaciones, ha sido supervisado por su hermano Álvaro y Samu López, su entrenador principal. El tenista sigue acelerando para apurar sus opciones de competir en Nueva York. Su idea principal era reaparecer en Cincinnati para llegar al US Open con rodaje, sin embargo, no llegó a tiempo y se dio de baja del último Masters 1.000 previo al Grand Slam estadounidense.

Cabe recalcar que Cincinnati nunca fue una certeza, sino más bien una esperanza en función del desarrollo de la recuperación. Su ausencia tampoco significa una recaída, sino una decisión consensuada para que la vuelta sea lo más segura posible. Ni tanto ni tan calvo. Por ello, si Alcaraz quiere coger ritmo, podría disputar el Winston-Salem durante la semana previa del US Open.

Sería una opción con pocas probabilidades de convertirse en realidad, pero sí para tener en cuenta. En cualquier caso, sería el escenario más optimista, pues Alcaraz no disputará torneo alguno hasta que sus sensaciones lo permitan. Este jueves se cumplen cuatro meses desde la última vez que Alcaraz empuñó la raqueta. Desde entonces se ha perdido la segunda parte de la gira de tierra batida y la temporada completa de hierba.

Su recuperación entra en la etapa final, ergo, su regreso cada vez es más cercano. La lesión exacta de Carlos Alcaraz no se conoce. Se trata de una tenosinovitis de De Quervain, nombre técnico de la dolencia que afecta al número 2 del circuito ATP, podría hacerle perder la temporada y hasta obligarle a cambiar la técnica de golpe.

Es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Alcaraz mira al US Open. ¿Lo permitirá su muñeca?