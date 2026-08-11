El casting de la UFC: 15 minutos para impresionar a Dana White y ganar un contrato

Las Dana White’s Contender Series (DWCS) se han convertido en un fenómeno televisivo que recoge en una serie de eventos de MMA producidos por el presidente de la UFC, Dana White. El martes 11 de agosto regresa la décima edición del show, donde su objetivo es descubrir nuevos talentos del deporte y firmarlos por la compañía más prestigiosa del mundo.

En este show, que se producirá durante 10 semanas seguidas todos los martes, se producirán 5 combates por velada donde subirán a la jaula dos peleadores en busca de consumar el sueño de sus vidas, firmar por la UFC.

Firmar un contrato de la UFC no es tarea fácil. Para poder ser seleccionado para participar en las DWCS, el peleador debe contar con un récord impactante y contar con actuaciones vistosas en otras promotoras. Una vez acordada con el presidente de la UFC su pelea en el evento, su objetivo no será sólo ganar, sino ganar dando espectáculo.

Para Dana White, espectáculo no es simplemente una victoria; para él, espectáculo es lo que se conoce en el mundo de las artes marciales mixtas como «una guerra». El presidente ha firmado en muchas ocasiones a ambos peleadores a pesar de que uno de ellos saliese perdedor y el vencedor no consiguiese una finalización, simplemente por el entretenimiento que han dado, y que Dana White quiere para la UFC.

A través de esta vía, la compañía ha fichado a grandes nombres como Sean O’Malley, Alexandre Pantoja o Carlos Prates.

¿El único peleador español que ganó en las DWCS?

Aunque anteriormente el español Dani Barez peleó en el programa, debido a su derrota no pudo firmar el contrato para la UFC. El único español en ingresar a la UFC por esta vía fue Hecher Sosa, quien hizo historia para España en la pasada edición el 16 de septiembre de 2025.

Su gran victoria marcó un gran momento, donde, tras el fallecimiento de su padre horas antes de la pelea, decidió subir y ganar el contrato en su memoria. Su tremenda fortaleza mental conmovió a Dana White, quien le otorgó de inmediato el contrato oficial para unirse a la UFC.

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¿Dónde ver las DWCS?

En España se puede sintonizar en streaming mediante MAX (retransmitiendo la señal de Eurosport), o bien a través de canales de compra de eventos como Prime Video. El evento se dará en la madrugada del miércoles a las 2:00 horas, hora peninsular.

En Latinoamérica (Hispanoamérica) se transmite en exclusiva a través de Paramount+ Deportes. También cuentas con la opción global de UFC Fight Pass.