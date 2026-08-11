Europa predica sanciones a Rusia y practica lo contrario: 526 millones en gas a Putin sólo en julio

Pese a que las comercializadoras energéticas españolas, Naturgy y Repsol principalmente, han reducido drásticamente la importación de gas ruso en julio, dejando la factura mensual en 77 millones de euros, las compras conjuntas europeas subieron este mes a 526 millones, un 8% más que en julio del año pasado. Y todo pese a que las primeras sanciones impuestas a la compra de gas a Rusia por parte de la Unión Europea entraron en vigor el 25 de abril.

Europa se mantiene como el principal comprador de gas a Rusia acaparando el 49% de las exportaciones rusas de gas natural licuado (GNL), lo que reporta al presidente Vladímir Putin grandes cantidades de fondos para continuar con su guerra en Ucrania. Sólo en julio, 526 millones de euros, aunque en volumen han descendido un 6% sobre julio de 2025. China fue el segundo comprador, con el 23% del total.

Según el nuevo calendario de prohibiciones a la compra de gas a Rusia, adquirir GNL ruso sólo está permitido desde abril para contratos a corto plazo que se celebraran antes de junio de 2025. Estará totalmente prohibido a partir del 1 de enero de 2027 y por gasoducto, desde septiembre de 2027.

Pero, pese a ese calendario, los países de Europa están comprando gas a Rusia dando a Putin este mes 526 millones de euros. Bélgica ha adquirido todo el GNL que ha importado en julio a Rusia, según la consultora internacional especializada Crea. Por gasoducto, Europa también fue el primer comprador de gas a Rusia, con el 32% del total.

El problema para Europa es muy importante porque los almacenes de gas están al nivel más bajo de los últimos años a estas fechas. Se sitúa en el 58%, en el 48% en el caso de Alemania y el 40% en el caso de Bélgica -72% en España-, lo que obliga a hacer esfuerzos extra para llenar los almacenes de cara al próximo invierno y evitar restricciones. Bruselas obliga a que estén en el 90% en noviembre.

Esto demuestra que Europa no consigue quitarse la dependencia energética de Rusia. Tampoco en el petróleo. A pesar de la prohibición de la UE sobre los productos petrolíferos elaborados con crudo ruso, en julio se descargaron en puertos de la UE 18 cargamentos procedentes de refinerías que procesaban crudo ruso, más del doble que el total del mes anterior, señala Crea.

Ocho de estos cargamentos partieron de refinerías de Turquía, cinco de refinerías de la India y otros cinco de Georgia. En julio, España y Chipre descargaron siete cargamentos cada una procedentes de refinerías que funcionan parcialmente con crudo ruso.

Entre los importadores figuraban la UE (214 millones de euros), Australia (184 millones) y Estados Unidos (234 millones). Se estima que 284 millones de euros de estos productos se refinaron a partir de crudo ruso.

Además, Rusia tiene otra fórmula para burlar las sanciones de la UE. Se trata de la flota fantasma de barcos, que operan bajo otra bandera. En julio de 2026, el 53% del petróleo ruso transportado por vía marítima fue transportado por buques cisterna clandestinos sujetos a sanciones. Otro 42% del volumen fue transportado por buques cisterna del G7+. El resto fue transportado por buques cisterna clandestinos no sancionados.

La consecuencia es que los ingresos de Putin por la venta de combustibles fósiles se mantuvieron estables en volumen aunque se redujeron ligeramente en valor hasta los 683 millones de euros.

Los ataques de los drones ucranianos han tenido un cierto impacto. Tras el ataque con drones perpetrado por Ucrania el 19 de julio contra la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio cerca de Novorossiysk, sólo se cargó un envío de petróleo entre el 22 y el 26 de julio, mientras que las cargas mensuales totales en el puerto ruso cayeron un 23% con respecto al mes anterior.