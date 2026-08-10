Madrid necesita mirar más allá de Barajas. Esta es la advertencia que lanza Madrid Foro Empresarial, que reclama una planificación aeroportuaria a largo plazo y plantea el traslado progresivo de la aviación general y ejecutiva de Cuatro Vientos al futuro Aeropuerto Madrid Sur.

La propuesta llega en un momento especialmente significativo: la propia Aena ha reconocido recientemente que algunas terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sufren limitaciones de capacidad durante las horas punta.

Lejos de apoyar la creación de un segundo aeropuerto, la compañía ha planteado para los suyos madrileños una inversión de 4.488 millones de euros, fundamentalmente vinculada a la ampliación de Barajas.

Sin embargo, para Madrid Foro Empresarial, el debate no debería limitarse a seguir ampliando Barajas. La organización considera que Madrid necesita un verdadero sistema aeroportuario con más de una infraestructura y sostiene que el traslado de la aviación general y ejecutiva de Cuatro Vientos permitiría poner las bases para desarrollar el futuro Madrid Sur.

«Madrid no puede seguir hipotecando su futuro aeroportuario por falta de planificación; las grandes capitales europeas llevan décadas anticipándose», sostiene Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial.

La organización empresarial considera que utilizar Cuatro Vientos como argumento para descartar una segunda infraestructura supone renunciar a una oportunidad estratégica. Su propuesta pasa por trasladar progresivamente la aviación general y ejecutiva al futuro Madrid Sur, liberando además parte de los terrenos de Cuatro Vientos para nuevos desarrollos residenciales.

El planteamiento también afecta a la capacidad de crecimiento de Barajas. Madrid Foro Empresarial recuerda que las compañías aéreas llevan tiempo reclamando más capacidad aeroportuaria para la capital y defiende que una segunda infraestructura permitiría redistribuir operaciones, acoger aviación general y ejecutiva, parte de la carga aérea y eventualmente nuevas operaciones comerciales.

El turismo exige más aeropuertos

La reivindicación empresarial encuentra respaldo en el sector turístico. Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Mesa del Turismo, considera «muy positivo» que Madrid pueda contar con un segundo aeropuerto precisamente porque permitiría liberar al actual aeropuerto y reducir la saturación.

«La infraestructura se está quedando pequeña», señala Garrido, que considera que disponer de una segunda infraestructura aeroportuaria permitiría aumentar el número de vuelos y favorecer nuevas inversiones, con un impacto positivo directo sobre el turismo.

El presidente de la Mesa del Turismo destaca además que Madrid se encuentra en una posición singular frente a otras grandes capitales europeas que cuentan con varios aeropuertos. A su juicio, disponer de una segunda infraestructura permitiría reforzar la conectividad de la capital y ampliar sus posibilidades de crecimiento como destino internacional.

Garrido apunta especialmente a la oportunidad de que Madrid pueda consolidarse como puente aéreo con Latinoamérica y con otros destinos internacionales, aumentando las conexiones y la capacidad de llegada de turistas.

La tesis del sector turístico coincide así con la preocupación expresada por los empresarios: si la capacidad aeroportuaria limita el número de vuelos y de nuevas conexiones, también puede terminar limitando el crecimiento turístico de Madrid.

Aena asume sus limitaciones

El reconocimiento de Aena sobre la situación de Barajas añade presión al debate. En su comunicado del 3 de julio, el gestor aeroportuario señaló que a partir del verano de 2027, será necesario establecer una capacidad diferenciada por terminal y tipo de tráfico para gestionar las nuevas solicitudes de slots.

La propia Aena explica que la medida afectará a las compañías que quieran crecer en determinadas horas o meses, mientras que los derechos históricos de las aerolíneas se mantendrán. El objetivo declarado por la compañía es redistribuir el crecimiento hacia las horas valle y aprovechar al máximo las instalaciones existentes.

La situación contrasta con la apuesta de Aena por concentrar la respuesta en la ampliación de Barajas. El plan de inversiones presentado para el ciclo 2027-2031 contempla cerca de 4.500 millones de euros para los aeropuertos madrileños, además de actuaciones específicas en Cuatro Vientos.

Para Madrid Foro Empresarial, sin embargo, la cuestión es si esa estrategia será suficiente para garantizar el crecimiento de Madrid durante las próximas décadas.

La organización sostiene que incluso con una capacidad cercana a los 90 millones de pasajeros, el crecimiento del tráfico podría volver a dejar insuficiente la infraestructura en pocos años.

La cuestión ahora es si Madrid comenzará a planificar esa alternativa antes de que las limitaciones de capacidad se conviertan en un freno para su crecimiento turístico y económico o si, por el contrario, seguirá confiando exclusivamente en la ampliación de Barajas.