La ofensiva de Ryanair contra Aena sigue sumando peldaños. Hace escasos días la aerolínea subía la tensión al exigir una rebaja de las tarifas aeroportuarias y acusar al gestor de actuar como un monopolio.

Pero parece que esto no queda ahí, la compañía de vuelos de bajo coste reclamaba una política que impulsase los aeropuertos regionales y en esta línea ha ido su nueva ofensiva: la aerolínea irlandesa ha dado un paso más al respaldar abiertamente el proyecto para construir un segundo aeropuerto en Madrid.

La compañía sostiene que la creación de una infraestructura alternativa introduciría competencia en el mercado aeroportuario español y contribuiría a reducir costes, en un momento en el que mantiene un duro pulso con Aena por su política tarifaria y por la gestión de la red de aeropuertos.

En este sentido el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, considera que el futuro aeropuerto de Casarrubios supondría una alternativa real al ya comentado monopolio de Barajas y favorecería un entorno más competitivo para las aerolíneas. La irlandesa se suma así a la petición de Madrid Foro Empresarial.

Para el directivo, la competencia entre aeropuertos genera un «círculo virtuoso» en el que unas tasas más bajas favorecen el crecimiento del tráfico aéreo y permiten ampliar la oferta de rutas. Como ejemplo, cita el caso de Bérgamo, que pasó de tener un volumen reducido de operaciones a superar los 20 millones de pasajeros tras apostar por el modelo de bajo coste.

En este sentido, ha subrayado que «nos encantaría tomar parte», en el proyecto, pero siempre que mantenga su política: que aeropuertos y compañías «sean sostenibles» y se apoyen en un modelo de negocio que genere ingresos más allá de las tasas aeroportuarias.

Proyectos de Casarrubios

El proyecto de Casarrubios, impulsado por Air City Madrid Sur, plantea transformar el actual espacio situado entre Madrid y Toledo, a unos 30 kilómetros de la capital, en un aeropuerto comercial complementario a Madrid-Barajas.

La iniciativa contempla una pista principal de 3.200 metros, otra secundaria de 1.500 metros para aviación ejecutiva y general y una capacidad de hasta diez millones de pasajeros durante su primera década de funcionamiento. El proyecto lleva años en tramitación administrativa y sigue pendiente de las autorizaciones necesarias para convertirse en una realidad.

La posición encaja con el discurso que la compañía viene defendiendo en las últimas semanas y critica que la política de Aena está frenando el crecimiento del sector en España

AENA contrataca

Frente a estas críticas, Aena defiende que las tarifas aeroportuarias se fijan conforme al marco regulatorio del DORA y rechaza la tesis de que sean un obstáculo para el crecimiento.

El gestor sostiene que sus tasas continúan siendo competitivas en comparación con otros grandes aeropuertos europeos y recuerda que las inversiones previstas para los próximos años buscan garantizar la capacidad y la calidad del servicio de la red aeroportuaria española.