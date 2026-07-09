El CEO de Wizz Air desafía a Ryanair y descarta una fusión: «No estamos aquí por el hueco que deja nadie»

No llegan para sustituir a Ryanair, no esperan ser comprados y creen que el boom de la aviación aún está lejos de terminar. Ese es el mensaje que deja el consejero delegado de Wizz Air, József Váradi, en una entrevista concedida a OKDIARIO tras anunciar el inicio de una nueva etapa en España.

La aerolínea de bajo coste acaba de anunciar la apertura de bases en Madrid y Valencia para el próximo mes de noviembre. Con este hito la compañía refuerza su presencia con nuevos aviones, más rutas y la entrada, por primera vez, en el mercado doméstico español.

El desembarco de la aerolínea coincide con la reorganización de otras compañías en el mercado español. Sin embargo, el directivo insiste en que la apuesta responde a un plan estratégico diseñado para décadas y no a la oportunidad creada por los movimientos de sus competidores.

En este sentido, la reducción de capacidad de Ryanair no cambia el relato de Wizz Air: «No estamos aquí por el hueco que deja nadie», asegura el CEO, que explica que la apertura de bases forma parte de una estrategia de crecimiento diseñada a muy largo plazo, «para los próximos 10, 20 o 100 años».

Mirada a largo plazo

De cara al futuro, el directivo considera que la aviación seguirá creciendo y señala a España como uno de los mercados europeos con mayor dinamismo.

En esta línea el CEO de Wizz Air asegura que la demanda gana tamaño y es ahí donde la compañía afronta esta nueva etapa desde una posición de fortaleza. «Wizz Air está probablemente en el mejor lugar desde una perspectiva europea».

Además, Váradi sostiene que viajar en avión se ha convertido en una necesidad cada vez más arraigada y apunta a un cambio generacional: «Los más jóvenes están volando más que sus padres», subraya.

Para sostener ese crecimiento, el CEO pone el foco en la flota. Defiende que la solidez de Wizz Air reside en su capacidad para añadir oferta con costes muy bajos gracias a un modelo de nueva generación, uno de los pilares del desembarco que la compañía acaba de anunciar en España.

Nuevas bases en Madrid y Valencia

El aterrizaje en España permitirá a la aerolínea incrementar su capacidad, ampliar su red de destinos y generar más de 160 empleos directos.

Además, Wizz Air basará buena parte de su expansión en los Airbus A321neo, un modelo más eficiente tanto en consumo de combustible como en costes operativos. «Cuando juntas aviones nuevos, una buena tripulación y una gran red, el resultado es una experiencia superior para el consumidor», sostiene.

La entrevista con OKDIARIO también abordó las recientes especulaciones sobre posibles operaciones corporativas entre aerolíneas europeas, como las que han rodeado a EasyJet y Volotea. En este contexto, el consejero delegado de Wizz Air descarta que su compañía pueda convertirse en la próxima candidata a una adquisición.

Un sector bajo la lupa

Además, asegura que dispone de recursos suficientes para financiar su crecimiento y recalca que la situación financiera del grupo es muy distinta a la de otras compañías que sí han acabado integrándose en competidores.

«Somos una empresa que cotiza en bolsa, tenemos un accionista principal en la empresa, así que estamos en una posición muy diferente a la de los otros que acaban de aceptar una adquisición», añade.

Lo que sí parece claro es que España se ha convertido en un mercado importante para Wizz Air que comienza con las bases de Madrid y Valencia y espera terminar con un largo recorrido. Además la aerolínea cuenta con el apoyo institucional de Aena que respalda su posición en España y la coloca dentro de sus favoritas.