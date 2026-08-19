El Barcelona se lleva su trofeo Joan Gamper con furor por Rodrigo y pitos a De Jong

El Barcelona se ha vuelto a llevar su trofeo Joan Gamper tras derrotar al Al Ahly de Egipto por 2-1, con goles de Hamza, el chaval que ficharon por 1,5 millones de euros para el filial, y Raphinha, de penalti. Este ha sido el último encuentro amistoso de los culés, que debutarán esta temporada el próximo domingo, 23 de agosto, ante el Elche en el Martínez Valero.

En el Camp Nou, el Barcelona ha sido más práctico que otra cosa y ha cumplido con su deber: dejar el trofeo Joan Gamper en su casa. Este es más un amistoso de presentación que de sacar conclusiones futbolísticas. De lo primero, quedó claro: hay furor por Rodrigo, que fue ovacionado por la hinchada culé. No jugó, se quedó en la grada.

En cambio, De Jong fue pitado. El neerlandés está lesionado, le quitaron la capitanía y ahora le crucifican (en términos futbolísticos de público) en público. Todo para que se vaya -al estar lesionado- y deje dinero o espacio salarial en la plantilla.

En lo segundo, lo futbolístico, destacó el chaval Hamza Abdelkarim, un joven de 18 años que precisamente el Barcelona fichó este verano por 1,5 millones del Al Ahly, rival este miércoles en el Joan Gamper. En principio va para el filial, pero Flick puede que le utilice más de lo esperado ante la falta de un jugador de ataque tras la marcha de Lewandowski.

Este jugador marcó el primer gol de los culés y fue el mejor del Barça en el Camp Nou. Anotó el primer tanto, Raphinha hizo el segundo de penalti y ya en la segunda mitad anotó Zizo por parte del Al Ahly. Pocas conclusiones podrá sacar un Flick que sacó un once titular prácticamente idéntico al de la temporada pasada. Lamine Yamal fue titular. Después, en la segunda parte, hizo muchos cambios, propios de estos amistosos de pretemporada.

Con todo ello, el Joan Gamper se queda, en su 61ª edición, en Barcelona, que de las últimas 14 ediciones sólo perdió una, la de 2024 ante el Mónaco. Aplazado su primer partido de la Liga (ante el Athletic, que será el próximo jueves, 27 de agosto), el Barça debutará de forma oficial esta temporada este domingo en el Martínez Valero de Elche.