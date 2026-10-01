Paso atrás de Rafa Jódar: pierde ante el paraguayo Vallejo en su estreno en Tokio
Decepción para el madrileño: cae en poco más de una hora ante un rival más débil
Alcaraz se estrena en Tokio con una victoria sufrida ante Michelsen
Decepción para Rafa Jódar en Tokio. El tenista español ha pagado el cansancio de temporada que lleva y ha caído en primera ronda del torneo japonés -un ATP 500- ante Daniel Vallejo, un paraguayo que le ha ganado los dos sets (6-1 y 6-3) en poco más de una hora. Un traspié importante para el español, que se va a casa a las primeras de cambio en Tokio.
La derrota ha sido dura. En dos sets, en una hora y ocho minutos y superado en todo momento por su rival. Jódar claudicó en su estreno en Jódar y ante un rival que venía de la ronda previa. Superado en todo momento, el madrileño pagó sus errores y queda eliminado por sorpresa en el ATP 500 de Tokio.
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