César Millán, experto en educación canina: «No existe un mal perro, sólo hay dueños que no comprenden sus necesidades»

Que un perro se siente, se tumbe o acuda cuando se le llama no garantiza que esté bien educado. Es la idea central que defiende César Millán, adiestrador canino conocido internacionalmente por el programa de televisión ‘El encantador de perros’. Para él, educar a una mascota va bastante más allá de enseñarle órdenes básicas.

Según su planteamiento, la clave de una convivencia equilibrada está en comprender las necesidades, las emociones y el entorno del animal. Millán sostiene que muchos problemas de conducta no aparecen porque el perro desconozca las normas, sino por factores que pasan desapercibidos dentro del hogar. Su postura se resume en una frase que se le atribuye: «No existe un mal perro, solo hay dueños que no comprenden sus necesidades».

El perro como espejo del hogar

El adiestrador describe al perro como un reflejo de sus dueños. A su juicio, el comportamiento del animal está estrechamente ligado a las dinámicas que se viven en casa. Por eso, fijarse en cómo reacciona puede servir para identificar hábitos que convendría cambiar antes de insistir con nuevas órdenes.

En esa línea, Millán señala que el miedo, la ansiedad o la inseguridad pueden expresarse de formas distintas en cada perro. Considera que la educación canina tiene que contemplar su estado emocional y su día a día, y no limitarse a las reglas que se le enseñan.

Obediente no es lo mismo que equilibrado

Para el especialista, que una mascota haya aprendido comandos no significa que esté equilibrada. Defiende que la educación debe combinar límites claros, ejercicio, socialización y una rutina previsible. También subraya la importancia de que todas las personas que conviven con el animal actúen con coherencia, para que el perro entienda qué se espera de él.

En su libro El líder de la manada, Millán explica que los perros son animales sociales que necesitan entender cuál es su lugar dentro del grupo. Además, tienen que adaptarse a estímulos propios de la vida humana, como los coches, los ruidos o las calles con mucha gente.

Revisar la rutina antes de corregir

Cuando aparecen problemas de comportamiento, el adiestrador propone que los dueños analicen primero cómo gestionan la convivencia diaria. En su opinión, modificar la rutina, aumentar el ejercicio y mejorar la comunicación con el animal puede dar mejores resultados que recurrir únicamente a premios o castigos.

Millán insiste en que entender al perro antes de corregirlo es una de las bases para construir una relación de confianza y una convivencia sana con la mascota.

El momento de volver a casa

Otros adiestradores caninos ponen el foco en un gesto cotidiano que ilustra esa idea del espejo: el saludo al llegar a casa. Según recoge el diario El Español, si el perro salta de emoción y recibe caricias de inmediato, aprende una lección sencilla: saltar le sirve para conseguir atención. En cambio, esperar a que tenga las cuatro patas en el suelo y esté más tranquilo antes de saludarlo le enseña que la calma también le permite obtener lo que busca.

Estos profesionales aclaran que no se trata de ignorar al perro durante largos periodos, sino de mostrarle qué conductas tienen consecuencias positivas y cuáles no. Es un ejemplo práctico de lo que Millán plantea de forma más general: observar primero cómo actúan los dueños antes de corregir al animal.