Los expertos inmobiliarios avisan a los propietarios que estén pensando en vender una vivienda: «El precio está al límite»

La asesora financiera y experta en hipotecas Montse Cespedosa ha avisado sobre los problemas que se avecinan en el mercado de la vivienda y tiene que ver con el endurecimiento de las condiciones por parte de los bancos en los próximos meses. Esto hará que muchos ciudadanos tengan aún más dificultades para poder acceder a una casa en propiedad en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que viene con la vivienda en nuestro país.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos lleva varios días copando portadas de todo el mundo. El mal de la vivienda que el Gobierno del PSOE y la demás izquierda no ha sabido meter mano y cuyas políticas han hecho que el precio de comprar una casa o alquilar un piso esté en máximos históricos desde la época de la crisis inmobiliaria que tampoco supo atajar el imputado Zapatero. Ahora más de una década después, ha vuelto a ocurrir algo similar.

Y parece que lo peor está por llegar, según ha avisado. Montse Céspedes, asesora financiera y experta en hipotecas, que ha avisado sobre el endurecimiento próximo de las condiciones de los bancos, que hará que los ciudadanos tengan más problemas a la hora de financiarse para adquirir una vivienda. «Los bancos suben condiciones y endurecen aún más su criterio de riesgo», dice esta experta en economía, que señala que el euribor está al 3,3%, la inflació nsigue disparada y habrá una nueva confirmación de subida por parte del Banco Central Europea en el próximo mes de diciembre.

«Los bancos retrasan entrega de FEIN y ofertas a la espera de modificaciones y dudas sobre los tipos hipotecarios en las ofertas competitivas, si quieres vender vivienda, hazlo ya», cuenta esta experta en un mensaje que ha publicado en un vídeo publicado en TikTok en el que opina sobre los problemas que vienen con la financiación en el futuro.

Una experta en vivienda opina sobre lo que viene

«Viene una buena tormenta hipotecaria», avisa esta experta en hipotecas durante los primeros segundos del vídeo en el que informa que:»Los que tengan pensado que lo vendan ya porque el precio está en el límite».

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«Los bancos están demorando entregas de FEN y de ofertas hipotecarias a expensas de subir los tipos de interés de sus hipotecas», continúa diciendo esta experta, que avisa de una «subida agresiva de condiciones en las hipotecas que van de casi el 90% hasta el 100% como medida disuasoria» e «iremos viendo cómo van desapareciendo progresivamente». Todo ello, ante la subida del precio de la gasolina y también con la inflación que marca Europa.