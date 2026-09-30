Cayetana resume en una frase la política de vivienda del Gobierno: «Le puso un piso a una puta en Plaza de España»

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez por su política de vivienda, en una intervención de dos minutos durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. La dirigente del PP, además de incidir en la «cobardía» y el «odio» de los responsables de PSOE y de la extrema izquierda, ha resumido «en una línea» las medidas de vivienda socialcomunistas: «Le pusieron un piso a una puta en la Plaza de España».

Dos minutos de réplica parlamentaria de Álvarez de Toledo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han servido como repaso a un Gobierno del que la diputada del PP se pregunta «por qué es tan cobarde» y «por qué no contesta» a las preguntas del resto de grupos del Congreso.

«De apóstoles de la responsabilidad política a emperadores del escaqueo», ha ironizado Cayetana, para mencionar a continuación la «corrupción», el «apagón», o la «invasión» a Ceuta. «46 muertos en Adamuz y ahí sigue Puente escupiendo insultos en las redes sociales, ahora contra sus propios socios. El odio, como táctica de evasión», ha añadido en el comienzo de su speech Álvarez de Toledo.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha distinguido la actualidad y subrayado que «eso sí, nada como el ‘caso Maricarmen’» e incidido que el Gobierno ya tiene «su 15-M» mientras «la vicepresidenta del Gobierno de España arenga a las masas contra el Gobierno de España y a favor de su carguito en la OIT».

«La pasionaria de Galapagar exige expropiar a los malditos rentistas desde su coqueta piscina con forma de riñón burgués», ha dicho en referencia a Irene Montero, tras retratar a Yolanda Díaz. «El reverendo Illa, oh salvador, fulmina un Madrid sin alma, dice, cuando el infierno de los desahucios es Cataluña y Colau, su virgilio», ha mencionado sobre los dirigentes catalanes.

Parando en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Álvarez de Toledo ha recordado la frase del líder del PSOE, que «dijo, ‘cuando yo sea presidente no habrá un solo desahucio’». «Lleva 272.000 y ocho añazos en el Falcon», retrata la portavoz popular.

«Señor Bolaños, toda su política de Vivienda cabe en una línea. El Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España», ha castigado Álvarez de Toledo, trayendo a colación a Jésica Rodríguez. «Y ahora, ¿qué proponen? ¿Dos decretos? El alquiler, premiar la okupación, criminalizar al casero, arrasar a la clase media y condenar a los jóvenes a no emanciparse jamás», ha añadido.

«Ya sé lo que me dirá ahora. Ultra, facha, fondo, buitre. La izquierda buitre son ustedes, sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez. España necesita un desahucio urgente, el suyo de La Moncloa», ha finalizado Cayetana Álvarez de Toledo, aplaudida por su bancada en el Congreso.