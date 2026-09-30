Portadas de revistas: de la nueva novia de Miguel Bernardeau a la boda de Tana Rivera y Roca Rey

Último miércoles de septiembre y, como marca la tradición, los quioscos de nuestro país han amanecido con los nuevos números de las revistas de la crónica social. En esta ocasión, entre las noticias más candentes e inesperadas se encuentra la nueva relación sentimental de Miguel Bernardeau. Ha sido Semana la encargada de sacar a la luz unas fotografías en exclusivas en las que aparece el hijo de Ana Duato agarrado de una misteriosa chica. Una estampa que ha desvelado, para sorpresa de muchos, que vuelve a estar enamorado en medio de la promoción de su último y exitoso proyecto: La bola negra.

Por otro lado, la revista también ha querido analizar las declaraciones más comentadas de Belén Esteban en su última entrevista en ¡De viernes!, entre las que ha destacado las siguientes: «Recupera a tu hija, todavía te quiere», «Lleva cuatro años sin ver a su hija y dos sin felicitarla por su cumpleaños» o «Me encantaría que conocieras a tu hija y a la gran mujer que es».

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Por su parte, Diez Minutos ha publicado fotografías en exclusiva de Tana Rivera y Roca Rey para anunciar que la pareja se encuentra preparando su boda para 2027. Por otro lado, también han compartido un reportaje de India Martínez andando por la calle con su avanzada tripa de embarazada, la cual ha dejado al descubierto que se encuentra a punto de dar a luz a su primer hijo. Además, también hablan del apasionado reencuentro de Rosalía con Loli Bahi en Madrid y de la pareja sorpresa que han formado Lidia Santos y Christopher.

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Lecturas ha centrado su portada en Brad Pitt y todo lo que se sabe sobre Inés, su novia española. «Más cómplices y cariñosos que nunca, han pasado unos días inolvidables con la familia de ella en Madrid», ha señalado. Además, también han dedicado parte de su nuevo número a desvelar qué fue de las tops de los años 90, como Cindy Crawford (que acaba de perder a su hijo de 27 años), Naomi Campbell o Claudia Schiffer, entre otras.

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Por último, la revista ¡Hola! de esta semana ha llegado al quiosco con la gran fiesta que ha realizado de los Premios Gen ¡H!. En ella, ha reunido a los 50 jóvenes talentos del momento, entre los que se encontraban desde Daniella Bustamante a las hermanas Meroño.

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Además, la revista del saludo ha conseguido hablar en exclusiva con Adriana Abascal, quien se ha sincerado como nunca sobre su reciente ruptura con Manuel Filiberto de Saboya.