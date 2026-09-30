Dos hermanos heredan una casa de los años 40 al lado de España y la convierten en una de las mejores casas rurales del sur de Portugal

Casa Modesta, en pleno Algarve portugués, es un alojamiento rural que demuestra que la arquitectura contemporánea también puede servir para preservar la memoria de un lugar y de una familia.

Lo que comenzó como la herencia de una vivienda construida en los años 40 terminó convirtiéndose en una casa rural reconocida internacionalmente por su capacidad para reinterpretar la tradición sin perder su esencia.

Todo empezó cuando los hermanos Carlos Fernandes y Vânia Brito Fernandes heredaron la casa de sus abuelos, situada junto al Parque Natural de la Ría Formosa.

En lugar de venderla o realizar una reforma convencional, decidieron darle una nueva vida. Vânia, arquitecta y cofundadora del estudio PAr, lideró un proyecto que rinde homenaje a su madre, Modesta María, cuyo nombre da identidad al establecimiento y refleja el espíritu con el que fue concebido.

Casa Modesta, un alojamiento con una arquitectura contemporánea que respeta la esencia del Algarve

La intervención de Casa Modesta conservó la ubicación, la volumetría y numerosos elementos característicos de la arquitectura tradicional del Algarve, como las cubiertas planas, las escaleras exteriores, el patio cubierto y la tradicional estufa de leña.

El complejo, rodeado de olivos, almendros y la vegetación propia de la Ría Formosa, transmite una sensación de calma desde el primer momento. La luz natural, protagonista absoluta, transforma las fachadas a lo largo del día y convierte cada rincón en un espacio pensado para desconectar.

Habitaciones pensadas para disfrutar del paisaje y el silencio en esta casa en el sur de Portugal

Casa Modesta cuenta con nueve habitaciones independientes, todas ellas equipadas con patio o terraza privada para reforzar la conexión entre el interior y el exterior. Las ventanas enmarcan la laguna y el paisaje protegido, mientras que la distribución favorece la privacidad y el descanso.

El conjunto se articula alrededor de espacios comunes como la cocina, el comedor o el salón, concebidos para recuperar la hospitalidad de las antiguas casas familiares. La gran isla central de la cocina invita a compartir desayunos y conversaciones, reforzando la idea de que viajar también consiste en crear vínculos.

Materiales locales y artesanía para mantener viva la identidad de Casa Modesta

El interior refleja la misma filosofía que define la arquitectura. La piedra caliza roja del Algarve, el barro cocido, el corcho utilizado como aislamiento y elemento decorativo, la madera y los detalles de latón forman parte de una selección de materiales estrechamente vinculados al territorio.

Las bóvedas de ladrillo visto aportan personalidad y mejoran el comportamiento térmico del edificio, mientras que el mobiliario apuesta por la sencillez y la funcionalidad.

Uno de los espacios más singulares es la bodega revestida de terracota, diseñada para generar una atmósfera envolvente que recuerda a una cueva. A ello se suman las bañeras inspiradas en los antiguos baños públicos del sur de Portugal, un guiño a las tradiciones locales reinterpretadas desde una estética contemporánea.

Según explica la Revista Interiores, la rehabilitación nació con la intención de conservar la memoria familiar y reinterpretar la arquitectura popular portuguesa mediante un lenguaje actual, sin renunciar a los elementos originales que definían la vivienda.

La propia Casa Modesta destaca que la experiencia del alojamiento va más allá del descanso. Además de sus nueve habitaciones con patios privados, propone actividades ligadas a la cultura local, como la elaboración de pan, la recolección de frutas o el marisqueo, acercando al visitante al modo de vida tradicional del Algarve.

Su apuesta por combinar patrimonio, sostenibilidad y diseño también obtuvo reconocimiento internacional al recibir el Premio del Jurado al Mejor Hotel en los Architizer A+Awards 2017, un galardón que puso en valor la forma en la que el estudio PAr logró preservar la identidad de la antigua vivienda familiar sin renunciar a una arquitectura plenamente contemporánea.