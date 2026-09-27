En 1970 era un coqueto pueblo aragonés de 93 habitantes al pie de las montañas: hoy solo queda en pie la torre de la iglesia

Mediano, en la provincia de Huesca, es hoy una de las localidades más singulares del Sobrarbe. El antiguo núcleo quedó bajo las aguas del embalse de Mediano en 1969 y, décadas después, su torre de la iglesia continúa emergiendo cuando el nivel del pantano desciende.

El Censo de Población de 1970 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que la población era de 93 habitantes en aquella época.

Mediano tenía 93 habitantes en 1970 antes de quedar cubierto por el embalse

La localidad se encuentra en el actual municipio de La Fueva, junto al río Cinca, en un entorno dominado por las montañas del Pirineo aragonés. Su historia es mucho más antigua que la construcción del pantano y está documentada desde la Edad Media.

El cambio definitivo llegó con las obras del embalse, iniciadas en 1929. A finales de abril de 1969, las intensas lluvias provocaron una rápida crecida del río Cinca y el agua terminó alcanzando las viviendas.

A finales de abril, el antiguo Mediano quedó anegado y sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas. El Gobierno de Aragón señala esa fecha como el momento en que el núcleo desapareció bajo las aguas.

Después se construyó un nuevo asentamiento junto a la carretera, mientras buena parte de los vecinos se trasladaba a otras localidades. El antiguo núcleo dejó así de ser el centro de la vida cotidiana y quedó ligado para siempre al paisaje del embalse.

La torre de la iglesia es el gran vestigio del antiguo pueblo de Huesca

La imagen más reconocible de Mediano es la torre de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. El edificio fue construido en el siglo XVI y conserva elementos que permiten identificar su antigüedad, entre ellos una inscripción con la fecha de 1589.

La iglesia permanece parcialmente sumergida y solo puede contemplarse de forma más completa cuando el nivel del agua desciende considerablemente. La propia información patrimonial de Aragón señala que la iglesia y el esconjuradero son los principales elementos que se conservaron del antiguo asentamiento.

Esta torre, conocida también como la «dama del lago», se ha convertido en la principal referencia visual de Mediano. Cuando el embalse está lleno, apenas sobresale sobre la superficie, y en periodos de menor nivel pueden aparecer también otros restos del antiguo núcleo.

¿Qué se puede ver cuando baja el nivel del embalse de Mediano?

La retirada de las aguas permite observar parte del paisaje que quedó oculto durante décadas. Además de la iglesia y el esconjuradero, pueden aparecer caminos, piedras pertenecientes a antiguas construcciones y otros elementos relacionados con el asentamiento original.

El embalse ocupa actualmente un espacio estrechamente ligado al turismo de naturaleza y a las actividades acuáticas. Sin embargo, bajo sus aguas permanece la huella de la antigua localidad.

La historia de Mediano refleja uno de los grandes cambios experimentados por el medio rural aragonés durante el siglo XX. La construcción de infraestructuras hidráulicas transformó el paisaje y obligó a trasladar comunidades enteras.

En este caso, el antiguo núcleo desapareció físicamente, pero su silueta permanece reconocible gracias a la torre de la iglesia.