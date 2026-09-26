Madrid vuelve a decir basta. Basta del desprecio constante a Ceuta, basta de inacción contra la invasión marroquí, basta de falta de medidas a favor de los ceutíes y, en general, basta de sanchismo. Miles y miles de españoles se han manifestado este sábado para decir alto y claro que Ceuta es España y que no puede caer en el olvido. Además, tienen claro quién es el culpable de esta situación: Pedro Sánchez. Es por eso que su máxima exigencia es la convocatoria inmediata de unas elecciones generales.

Como es habitual en este tipo de manifestaciones, hay guerra de cifras. Según los organizadores, han asistido más de 180.000 personas, superando de esta manera el número de personas que asistió a la última protesta de mayo. Por el contrario, la Delegación del Gobierno en Madrid sólo cifra en 20.000 personas los asistentes a la concentración para intentar minimizar el innegable éxito de la marcha.

Las calles de la capital se han llenado de banderas de España y cánticos a favor de Ceuta y en contra del presidente del Gobierno. «¡Nuestro presidente es un delincuente!», el habitual «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» o «¡Pedro Sánchez a prisión!», han sido las principales proclamas en contra del líder socialista durante la marcha. Sobre Ceuta lo tienen claro: no son inmigrantes, son invasores. Es por esto que lo que más se ha escuchado es «¡no es inmigración, es una invasión!», «¡reinmigración es la solución!» y «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!».

La protesta ha sido convocada por Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, pero tanto el Partido Popular, con Miguel Tellado como su rostro más visible, como Vox la han secundado. Santiago Abascal se ha dado un baño de masas a su llegada a la manifestación y ha mostrado su defensa férrea de Ceuta: «Sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos. Parece que odia a los españoles y ha decidido sustituirlos», ha defendido.

Por su parte, el secretario general del PP ha asegurado que en España no hay un Gobierno serio, sino un Ejecutivo que está centrado en defenderse ante los casos de corrupción que le asedian y que «ha delinquido para tapar sus propios delitos». En su opinión, en la crisis de Ceuta ha habido «una responsabilidad evidente» del Gobierno. «Ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque sabía lo que iba a pasar y no actuó. Y lo sabían porque había informes previos que lo advertían», ha subrayado.

La manifestación, bajo el nombre de II marcha por la dignidad. Elecciones ya. ¡En defensa de España! ¡Con Ceuta y Melilla!, ha arrancado sobre las 10:00 horas de la mañana desde la Plaza de Cibeles de Madrid. Ha continuado su recorrido por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa y ha terminado en el Arco de la Victoria, en Moncloa, frente a la residencia de Pedro Sánchez.

Como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones, al finalizar la marcha, un grupo de manifestantes ha intentado acceder a la Moncloa. El blindaje de la Policía de Marlaska lo ha impedido.

Lo que dice el manifiesto

El manifiesto de la movilización se centra en la exigencia de unas elecciones generales inmediatas: «La convocatoria inmediata de elecciones generales para que el pueblo español manifieste su voluntad libremente. Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir. Nos va en ello nuestra nación y nuestro futuro».

Además, reclaman que esos futuros comicios tengan un procedimiento claro y limpio: «Necesitamos la garantía de que las elecciones serán limpias y de que no habrá adulteración del censo, ante la creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral mediante maniobras torticeras», en alusión a las nacionalizaciones con la llamada Ley de Nietos.

También piden iniciar «sin más dilación en el Congreso del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición y por atentado contra la seguridad del Estado». Y muestran su apoyo a los ceutíes considerando que tanto ellos como los melillenses «necesitan respuestas contundentes y urgentes». «Nos dan cada día un valioso ejemplo luchando por su tierra y por sus familias con dignidad y coraje», añaden.