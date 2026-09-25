Astrónomos instan a los españoles a mirar al cielo esta noche: un acontecimiento astronómico extraordinario alcanzará su punto máximo

La luna llena de septiembre será la más cercana al equinoccio de otoño en 2026. Se le conoce como Luna de la Cosecha porque su luz posibilita a los agricultores extender sus jornadas laborales nocturnas para recoger los cultivos debido a que, en octubre, con el otoño presente, el frío y las lluvias obligan a tener ya recogida la cosecha.

Por este motivo, los últimos días y noches sin lluvias a finales de septiembre se exprimen completamente para lograr el mayor rendimiento de los campos españoles.

Estas son las características de la Luna de la Cosecha

El equinoccio de otoño no es igual todos los años. Este 2026 ha ocurrido el 23 de septiembre, mientras que en 2028 tendrá lugar el día 22. Las fases de la luna también varían de año en año. Es decir, si hoy estuviese en cuarto menguante, no quiere decir que el año que viene, por estas fechas, también se encuentre en dicha fase.

Por este motivo, la Luna de la Cosecha, que es la luna llena próxima al equinoccio de otoño, puede asomar en el cielo en el mes de septiembre o en el de octubre. Este año, se podrá disfrutar de la Luna de la Cosecha en el día de mañana, 26 de septiembre.

No obstante, en 2028 podrá verse el 3 de octubre. Además, la Luna de la Cosecha cuenta con dos características que la distinguen respecto a otras lunas:

Salida temprana: a diferencia de otra luna llena cualquiera, la Luna de la Cosecha sale poco tiempo después del atardecer durante varias noches seguidas.

a diferencia de otra luna llena cualquiera, la Luna de la Cosecha sale poco tiempo después del atardecer durante varias noches seguidas. Luz extra: este retraso mínimo en la salida de la Luna de la Cosecha brinda horas de iluminación radiante adicionales al final del día.

¿A partir de qué hora se podrá ver?

La Luna de la Cosecha de septiembre se podrá vislumbrar el día 26 en torno a las 19:50 horas. Sin embargo, no es necesario observarla en dicho momento, ya que la luna lucirá completamente iluminada aproximadamente desde hoy, 25, hasta el domingo 27 de septiembre. Conviene consultar el tiempo correspondiente a cada zona, en caso de haber previsión de nubosidad.

¿Qué se verá próximo a la luna?

La Luna de la Cosecha aparecerá entre las estrellas de la constelación de Piscis. O lo que es lo mismo: la luna se ubicará próxima al Aro de Piscis, un asterismo distinguible, ya que forma la cabeza de uno de los dos peces. Debido a que este aro se compone de varias estrellas con poca intensidad, es probable que el resplandor de la luna llena las opaque.

También se podrá apreciar Neptuno con estas herramientas

Otro fenómeno astrológico que será posible observar en el cielo durante estas noches es Neptuno. El remoto planeta logrará la oposición alrededor del 25 y 26 de septiembre, por lo que será visible durante toda la noche y conseguirá su mayor brillo en el año.

No obstante, Neptuno se ubica tan lejano que verlo a simple vista es prácticamente imposible. Se recomienda el uso de prismáticos en un cielo sin contaminación lumínica y completamente oscuro, aunque la Luna de la Cosecha iluminará el cielo, por lo que se aconseja utilizar un telescopio para verlo.

El cielo en septiembre es toda una caja llena de sorpresas. Los expertos sugieren ir a un sitio despejado, alejado de la iluminación de las grandes urbes, y disfrutar de la posibilidad de ver Neptuno y asombrarse de la cercanía y majestuosidad de la Luna de la Cosecha.