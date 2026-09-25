Ésta es la pregunta de un alumno de Harvard a Sánchez sobre la corrupción que dejó al presidente balbuceando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este jueves a un acto en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en el que se sometió a las preguntas de los alumnos del prestigioso centro de estudios. Uno de ellos alzó la voz y no dudó en preguntar al dirigente español sobre la corrupción que asedia tanto a su partido político como a su mujer y su hermano. Sánchez, además de mentir diciendo que su hermano no ha sido condenado, quedó balbuceando y dando tumbos mientras hablaba de «política sucia» y señalaba a la oposición y a la extrema derecha.

Peter, alumno de Harvard e investigador en seguridad de la IA, fue el encargado de hacer una pregunta que Sánchez esperaba sobre inteligencia artificial, pero que viró hacia la corrupción que acorrala al presidente del Gobierno.

Con suma educación, Peter aseguró estar «de acuerdo con muchas de sus ideas en Inteligencia Artificial» que había explicado Sánchez, pero también de «cómo, a menudo, el dinero corrompe la política». Este fue el enlace que utilizó el alumno de Harvard para preguntar a Sánchez «por el hecho de que su mujer, su hermano, su ex fiscal general, su antiguo jefe de gabinete y la asistente personal de su mujer figuren en nueve investigaciones por corrupción en curso sobre su Gobierno».

«Hay personas en prisión por estos casos, otras están siendo juzgadas y otras están imputadas», recordó el estudiante universitario, que no finalizó aquí su pregunta. «Cuando hablamos de recuperar la confianza en el Gobierno, y de disipar la impresión de lo que influye el dinero opaco, ¿cómo se ve usted y cómo ve a su Gobierno cuando, según encuestas de la Comisión Europea, muchos españoles creen que usted es una de las causas de la corrupción en España?», finalizó, provocando una sonora ovación por parte de los presentes.

Sánchez, descolocado por la inesperada cuestión, agradeció la pregunta y, tras un breve periodo de reflexión, admitió que en su partido han «sufrido algunos casos» de corrupción. «Cuando eso ocurre, en cualquier país, lo que hay que pedirle al Gobierno es que responda con eficacia. Y eso es lo que hice», añadió, dándose mérito.

«Los casos de corrupción son reales y por desgracia, han afectado a mi Gobierno y a mi partido, pero eso es una parte», quiso delimitar el jefe del Ejecutivo antes de subrayar que el alumno mencionaba a su «familia, mujer, hija y hermano». «Siento decirle que esos no son casos ni escándalos de corrupción, son otras cosas», aseguró Sánchez.

Niega que su hermano sea «culpable»

Para defenderse, el líder del PSOE dijo creer que «la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado líneas rojas». Así, presumió de «compartir una reflexión» con el alumno que había proferido la incómoda y aplaudida –por los presentes– pregunta.

«Ser presidente del Gobierno o político es gratificante, porque puedes hacer mucho por tu país, y estoy orgulloso de decir que he hecho mucho por mi país. Ahí están los resultados, las pruebas y los hechos. Pero, sufrir este ataque personal es muy difícil de asumir, muy difícil de asumir», se victimizó Sánchez, que también señaló al joven estudiante porque, según el presidente, él «ya ha condenado» a los miembros de su familia.

«Usted dice que mi hermano y mi mujer son culpables. Y no es justo, porque no lo son», mintió Sánchez, en la charla de Harvard, ya que David Sánchez Pérez-Castejón está condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. «Es una situación que me lleva a hablar de política sucia, pero no de corrupción», completó el presidente del Gobierno.