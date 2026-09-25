Harvard deja fuera del acto de Pedro Sánchez en su universidad a los españoles con entrada confirmada para evitar preguntas incómodas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza este jueves la última jornada de su viaje a Estados Unidos con una reunión con catedráticos de la Universidad de Harvard, donde posteriormente ha tenido lugar una intervención en un foro de debate político. Es precisamente a este foro donde la universidad ha dejado fuera a los españoles que ya habían recibido confirmación para estar presentes, según ha podido saber OKDIARIO. De esta forma, se ha evitado que pudiera haber preguntas incómodas a Sánchez o incluso que se lanzara algún mensaje contrario a él.

«Todos los españoles hemos recibido un correo de que está lleno y que no hay espacio. Pero ayer nos dijeron que sí», ha dicho a este diario uno de los españoles que no ha podido acceder al acto universitario. Sin embargo, confirma que amigos suyos de otros países «sí han podido entrar».

Antes del encuentro, emitido en directo por la web de La Moncloa, ha llamado la atención la gigantesca comitiva de vehículos en la que ha llegado Sánchez a Massachusetts para el acto en la universidad. Nada menos que 13 y dos o tres de escolta policial, según se observa en el vídeo exclusivo que ofrece OKDIARIO.

En España, Sánchez nos tiene habituados, en los últimos tiempos, a acudir con enormes comitivas de vehículos a determinados actos, pero en EEUU, parece un poco excesivo, salvo que quiera competir con la comitiva de la famosa Bestia (the Best) en la que viaja Donald Trump.

Su primer encuentro en Harvard fue con los catedráticos Shoshana Zuboff y Mathias Risse, y después participará en un almuerzo con una serie de académicos de este centro universitario y se verá con el decano de Harvard College, David Deming, y la decana de la Facultad de Artes y Ciencias, Hopi Hoekstra.

Tras esas conversaciones, es cuando interviene en el fórum John F. Kennedy Jr, el principal espacio de la universidad para el debate político.

(Noticia en elaboración)