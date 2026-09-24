Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Pedro Sánchez continúa su gira por EEUU
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Este jueves, 24 de septiembre, la actualidad política estará marcada por las últimas informaciones de las joyas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como por la gira de Pedro Sánchez por Estados Unidos.
Tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Sánchez viaja a Boston. Allí mantendrá un encuentro con los catedráticos de la Universidad de Harvard Shoshana Zuboff y Mathias Risse. Posteriormente, se reunirá con el decano de Harvard College, David Deming, y la decana de la Facultad de Artes y Ciencias, Hopi Hoekstra. Más tarde mantendrá un encuentro con la gobernadora del Estado de Massachusetts, Maura Healey.
Ello, mientras el cerco se estrecha sobre José Luis Rodríguez Zapatero después de que este miércoles el ex presidente asegurara al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sin aportar documentos, que varias de las joyas halladas en el registro de su despacho el pasado mayo proceden de Arabia Saudí. Además, le pidió que lo compruebe reclamando la cooperación de la monarquía saudí, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 10 de septiembre.
En Ceuta la situación continúa siendo insostenible con miles de inmigrantes ilegales sembrando el caos por la ciudad autónoma.
CSIF pide paralizar el nuevo centro de acogida de inmigrantes junto a la cárcel de Ceuta
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas «administrativas, laborales y judiciales» para intentar paralizar el proyecto de instalación de un campamento temporal de inmigrantes junto al Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta.
El sindicato ha registrado un escrito ante la Autoridad Funcional del Mando Único de Ceuta en el que solicita la paralización inmediata de las actuaciones al considerar que la ubicación prevista supone un «riesgo para la seguridad de los trabajadores penitenciarios y para la propia infraestructura penitenciaria», según un comunicado.
La organización sindical fundamenta su petición en los artículos 14, 15 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), relativos al deber de protección de los trabajadores y a las situaciones de riesgo grave e inminente.
Ayuso afirma que desahucio de Maricarmen fue «en cumplimiento de la ley» y acusa a Sánchez de alentar «quema de calles»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en la calle Alcalde Sainz de Baranda, fue «en cumplimiento de la ley», que ha impulsado el propio Gobierno de la nación, y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de alentar la «quema de calles».
«Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas», ha asegurado la dirigente regional en un foro organizado por el Círculo de Empresarios.
Albares no prevé cambios en la relación con Marruecos tras las elecciones siempre que se respete la soberanía española
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que pueda haber un «cambio» en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.
Albares ha descartado de plano que pueda haber un cambio –«en absoluto», ha dicho– y ha adelantado que España trabajará «con cualquier Gobierno al frente de Marruecos para tener buenas relaciones con ellos».
El ministro ha querido dejar claro, no obstante, que para ello las relaciones tienen que enmarcarse «en el respeto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial y a los principios que pactamos en la declaración del año 2022».
Llegan a El Hierro y Lanzarote 429 inmigrantes a bordo de cinco pateras
En las últimas horas han llegado a las islas canarias de El Hierro y Lanzarote 429 inmigrantes a bordo de «cinco embarcaciones precarias», según han informado los servicios de emergencia.
Una vez en tierra, efectivos del Servicio de Urgencias Canario y personal de Atención Primaria asistieron a estas personas y trasladaron a una de ellas al hospital de la isla.
El PP critica el «profundo fracaso» en la política de vivienda de Pedro Sánchez
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha atribuido la crisis de la vivienda a un «profundo fracaso» de las políticas impulsadas por el Gobierno. En una entrevista en RNE, Gamarra ha señalado que Pedro Sánchez lleva ocho años al frente del Ejecutivo y ha defendido que este factor debe tenerse en cuenta al analizar la gestión del Gobierno en materia de vivienda y sus consecuencias.
Llegan 55 inmigrantes en tres pateras durante la noche a Ibiza y Formentera
Un total de 55 inmigrantes de origen magrebí han llegado durante esta pasada noche a bordo de tres pateras a Ibiza y Formentera.
El primer grupo de 17 personas fue localizado a las 21:50 horas en la zona de Ses Salines, en el municipio de Sant Josep, en Ibiza, ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.
Otros 18 inmigrantes han sido rescatados a las 22:20 horas a bordo de una segunda embarcación avistada a 23 millas al sur de Formentera.
A las 23:05 horas han sido rescatados otros 20 inmigrantes cuando navegaban a 3 millas de Formentera en otra patera. En la actuación han participado el Servicio Marítimo Provincial del instituto armado y la Guardia Civil de Sant Josep.
Sánchez sigue confiando en Zapatero y evita pronunciarse sobre el juicio a Begoña Gómez: «Respeto a la presunción de inocencia»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que sigue confiando en la inocencia del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero tras alegar ante el juez que las joyas por las que está siendo investigado son un regalo de Arabia Saudí, y por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre la apertura de juicio a su mujer, Begoña Gómez: «Está todo dicho desde hace ya bastante tiempo», ha señalado.
En una rueda de prensa desde Nueva York, donde esta semana participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez ha reiterado su apoyo a Zapatero tras las últimas novedades de la investigación judicial en su contra.
El juez le dio esta semana un ultimátum de tres días para que explicase el origen de las joyas encontradas en su despacho y Zapatero finalmente ha esgrimido que fueron un regalo de la monarquía saudí en el año 2007, de modo que el posible delito de fraude fiscal estaría prescrito y no existiría otro de contrabando porque fue el rey árabe quien las introdujo en España.
En todo caso, Sánchez ha evitado entrar en detalles. «No tengo nada más que añadir, sigue contando con mi confianza y respeto a la presunción de inocencia», ha indicado.
Sánchez recupera el mantra de la pandemia: «Saldremos más fuertes»
El presidente del Gobierno ha insistido en que «saldremos más fuertes» de la invasión de Ceuta repitiendo el lema de la pandemia. «Saldremos más fuertes precisamente porque España no elige el camino más fácil, sino el más justo (…). Lo sabe el mundo entero, y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello», ha señalado.
Sánchez resalta en la ONU la españolidad de Ceuta y su respuesta a la invasión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que Ceuta es una «ciudad española» y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, respondiendo con decencia y legalidad.
En su intervención ante la Asamblea General de la ONU con motivo del inicio de su 81 periodo de sesiones, Sánchez reivindicó los principios que defiende su Gobierno y a los que dijo que no renuncia ante situaciones como la que está sufriendo la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.
Una situación de esa «ciudad española» en la que lamentó que la desigualdad, la desesperación y la desinformación hayan alimentado esa crisis migratoria.
Sánchez llama a no «convertir al migrante en enemigo»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a «la desigualdad, la desesperación y la desinformación» la situación de Ceuta, que ha descrito ante la Asamblea General de Naciones Unidas como «una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años» y ante la cual ha llamado a no «ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad».
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Al menos 20 sanitarios de Ceuta bajo estudio por un posible brote de tuberculosis
Al menos 20 sanitarios del Hospital Universitario de Ceuta se encuentran a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas realizadas después de que se detectara una posible exposición a tuberculosis. Los profesionales han sido sometidos a los correspondientes controles para determinar si han estado en contacto con la enfermedad y si existe algún riesgo derivado de dicha exposición.