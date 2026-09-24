Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Pedro Sánchez continúa su gira por EEUU

Este jueves, 24 de septiembre, la actualidad política estará marcada por las últimas informaciones de las joyas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como por la gira de Pedro Sánchez por Estados Unidos.

Tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Sánchez viaja a Boston. Allí mantendrá un encuentro con los catedráticos de la Universidad de Harvard Shoshana Zuboff y Mathias Risse. Posteriormente, se reunirá con el decano de Harvard College, David Deming, y la decana de la Facultad de Artes y Ciencias, Hopi Hoekstra. Más tarde mantendrá un encuentro con la gobernadora del Estado de Massachusetts, Maura Healey.

Ello, mientras el cerco se estrecha sobre José Luis Rodríguez Zapatero después de que este miércoles el ex presidente asegurara al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sin aportar documentos, que varias de las joyas halladas en el registro de su despacho el pasado mayo proceden de Arabia Saudí. Además, le pidió que lo compruebe reclamando la cooperación de la monarquía saudí, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 10 de septiembre.

En Ceuta la situación continúa siendo insostenible con miles de inmigrantes ilegales sembrando el caos por la ciudad autónoma.