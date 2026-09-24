El día de hoy, 24 de septiembre de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes bajas en el litoral, mientras que las temperaturas, tanto mínimas como máximas, experimentarán un leve ascenso, destacándose en la mitad norte de la provincia. Un viento flojo, que variará de este a oeste, completará el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo en Bilbao se despereza lento, filtrando la luz del sol que asoma tímidamente tras la niebla matutina. Este 12 de octubre, la jornada se presenta sin riesgo de lluvias, permitiendo que la mañana se desarrolle sobre un fondo de cielos mayormente despejados. Las temperaturas, que rondarán entre los 12 y los 35 grados, permitirán disfrutar de un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría elevarse un poco, haciéndonos notar el calor más intensamente. Con el viento soplando de forma moderada a 10 km/h, la brisa será un alivio agradable para los que decidan salir a disfrutar del día.

Ya por la tarde, las temperaturas permanecerán agradables, convirtiendo la luz dorada del atardecer en un auténtico espectáculo natural a medida que el sol se prepara para ocultarse a las 20:05. La humedad, aunque alta, no será un obstáculo para disfrutar del aire libre y lo que queda del día ofrecerá la oportunidad perfecta para unas horas de luz que inviten a pasear. Así, este día se perfila como un estupendo momento para explorar los rincones bilbaínos, dejando atrás las nubes y disfrutando de la atmósfera cargada que precede a la noche.

Brisa fresca y nubes amenazantes en Baracaldo

Una brisa fresca recorre las calles de Baracaldo, trayendo consigo un aire de cambio que anticipa un día inestable. Las nubes se agrupan en el cielo, creando un telón gris que provoca una sensación de expectativa antes del despertar cotidiano.

La mañana comienza suave, con temperaturas en torno a los 13 grados, pero a medida que avanza el día, el viento del sudoeste empieza a soplar con fuerza, alcanzando los 25 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h. La sensación térmica puede llegar a los 34 grados, a pesar de que el cielo, cubierto, promete lluvias. Es un contraste notable entre la apacible mañana y la tarde, que puede traer chaparrones y un descenso notable. No olvide el paraguas si tiene planes al aire libre, ya que la inestabilidad marcará la jornada.

Guecho: día cálido y soleado por delante

El amanecer en Guecho trae consigo un día fresco y agradable, con temperaturas mínimas que rondan los 14°C. El cielo se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de la luz del sol desde la salida a las 08:01 hasta la puesta a las 20:05, ofreciendo así un total de 12 horas de luz natural. Aunque el viento soplará de manera ligera, la sensación térmica alcanzará máximas de 30°C, creando un ambiente cálido por la tarde.

A lo largo de la jornada, no se esperan lluvias significativas, dada la muy baja probabilidad y la humedad se mantendrá en niveles razonables. Sin embargo, se sentirán ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h en algunos momentos. Esto, junto con la humedad máxima del 90%, aportará a la sensación de un día algo pesado, aunque cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

Santurce: cielo nublado por la mañana y sol por la tarde

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 31 grados. Durante la mañana, el cielo se mantendrá con algunas nubes, mientras que por la tarde disfrutaremos de una atmósfera más despejada. Las rachas de viento serán suaves, apenas molestando en el ambiente.

Es una jornada ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas. Con una sensación térmica agradable, será el momento perfecto para aprovechar el sol y respirar un poco del aire fresco que ofrece el entorno.

Cielo despejado y calor a mediodía en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos despejados y temperaturas frescas que rondan los 11 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avanza el día, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 36 grados, ofreciendo un tiempo cálido y soleado. Se recomienda vestir prendas ligeras y cómodas para disfrutar del día al aire libre, aprovechando cada rayo de sol que ilumina la ciudad.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET