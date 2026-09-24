Va a haber colas en Lidl a partir de mañana, viernes 25 de septiembre, por el biotriturador de Parkside con velocidad de giro de 4.500 rpm

Tener un jardín implica cuidarlo durante todo el año, pero ahora que estamos ante la llegada del otoño hay algunas tareas que cobran especial importancia. Una de ellas tiene que ver con la poda y con todas esas ramas que tenemos que retirar después. Si son pocas no hay demasiado problema porque se pueden coger con la mano y meter directamente en una bolsa de basura, pero cuando se acumulan, recogerlas y deshacerse de ellas puede acabar siendo una tarea bastante pesada. Y es precisamente para esto para lo que puede servir un biotriturador como el que encontramos esta misma semana en Lidl.

De hecho, a partir de mañana viernes el supermercado alemán tendrá disponible el biotriturador de la marca Parkside que cuesta 79,99 euros y que puede ser una buena opción si tenemos jardín y solemos podar árboles o arbustos. Tiene 2.400 W de potencia y puede triturar ramas de hasta 40 mm de grosor. Pero además, alcanza una velocidad de giro en vacío de 4.500 rpm y lleva un saco de 40 litros para recoger los restos una vez triturados. Es fácil de usar y completo de modo que es perfecto para jardines pequeños y para no complicarse la vida en cuanto comencemos con la poda en nuestro jardín.

El biotriturador de Parkside que llega a Lidl

Lo primero que destaca de este modelo es su motor Turbo-Power de 2.400 W, pensado para triturar los restos que podemos generar después de trabajar en el jardín. Sirve tanto para restos de poda como para matas y arbustos, aunque hay que tener en cuenta el grosor de las ramas, ya que el máximo indicado es de aproximadamente 40 mm.

Para triturarlas utiliza dos cuchillas reversibles que están fabricadas en acero especial endurecido. En cuanto a la velocidad, alcanza las 4.500 revoluciones por minuto en vacío. De este modo, en lugar de tener que guardar o retirar las ramas tal y como quedan después de la poda, podemos reducirlas primero y hacer que ocupen bastante menos. Los restos van a parar a un saco extraíble con capacidad para 40 litros, que viene incluido con la máquina. Es un detalle que puede parecer menor, pero evita que todo lo que vamos triturando termine directamente en el suelo y tengamos que recogerlo después.

Tiene protección contra sobrecargas

Más allá de su potencia, hay otras características de este modelo de Parkside que conviene conocer. La máquina cuenta con protección contra sobrecargas y también con un seguro de rearranque. Este último resulta importante, por ejemplo, si mientras estamos utilizando el biotriturador se produce un corte de corriente, ya que evita que vuelva a arrancar por sí solo cuando regresa la electricidad. También dispone de un arranque suave con regulación electrónica, además del correspondiente interruptor giratorio para encender y apagar el aparato. Para la conexión del enchufe se ha incorporado además un sistema antitirones.

Y para introducir las ramas y demás restos se incluye un empujador. De este modo, podemos ayudarnos de esta pieza para llevar el material hacia el interior de la máquina. Además, el propio chasis tiene un soporte para guardarlo cuando hemos terminado. Junto con el biotriturador se entregan también una llave Torx y una llave hexagonal.

Pesa 8,6 kilos y tiene ruedas

Otro punto importante en una máquina que vamos a utilizar en el exterior es poder llevarla de un lado a otro. El biotriturador de Lidl pesa aproximadamente 8,6 kilos y cuenta con un asa de transporte, además de ruedas de marcha suave. De este modo, podemos desplazarlo por el jardín dependiendo de la zona en la que estemos trabajando. Sus medidas son de aproximadamente 42 x 47 x 95,5 centímetros y está fabricado en plástico y acero. A pesar de contar con un motor de 2.400 W, Parkside destaca precisamente su peso reducido como una de las características pensadas para facilitar el transporte.

Eso sí, hay un dato que tampoco debemos pasar por alto y es el ruido que genera durante su funcionamiento. Según las especificaciones del producto, su nivel de potencia acústica garantizado es de aproximadamente 107 dB.

Cuánto cuesta el biotriturador de Parkside

En definitiva, estamos ante una máquina pensada para una tarea muy concreta, pero que puede venir muy bien si tenemos jardín y la poda forma parte de su mantenimiento habitual. Puede trabajar con ramas de hasta 40 mm, cuenta con dos cuchillas reversibles y todo lo que se va triturando queda recogido en el saco de 40 litros. El biotriturador eléctrico de Parkside cuesta 79,99 euros y se podrá comprar en Lidl a partir de este viernes 25 de septiembre aunque ya está en su bazar online. Por ese precio, tenemos un modelo de 2.400 W que alcanza las 4.500 rpm en vacío y que, gracias a sus ruedas y a su peso de 8,6 kilos, también podemos mover con facilidad por el jardín de modo que este otoño se mantenga perfecto sin ramas o maleza por el suelo.