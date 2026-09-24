La lección magistral de Don Quijote a Sancho Panza: «El mayor pecado que los hombres cometen algunos dicen que es la soberbia, pero yo digo que es el desagradecimiento»

En el capítulo 58 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, don Quijote y Sancho Panza llegan a un prado donde un grupo de jóvenes nobles, disfrazados de pastores y pastoras según la moda de las novelas pastoriles, los recibe tras una jornada de caza.

El grupo había cazado antes del encuentro. Así, al llegar a las tiendas con las mesas ya dispuestas, honraron a don Quijote con el asiento principal.

Terminada la comida, el caballero se pone de pie para agradecer la hospitalidad recibida con una reflexión sobre la gratitud que ocupa el centro de su discurso.

La reflexión de don Quijote sobre la soberbia y el desagradecimiento

«El mayor pecado que los hombres cometen, algunos dicen que es la soberbia, pero yo digo que es el desagradecimiento», afirma don Quijote ante el grupo de pastores que acababa de recibirlo.

Don Quijote explica, además, que nunca pudo evitar caer en ese pecado desde que tuvo uso de razón. Ni siquiera las promesas del hombre, agrega, alcanzan a igualar las que recibe de Dios.

Como gesto de gratitud hacia sus anfitriones, se ofrece a defender durante dos días, en el camino real a Zaragoza, puesto que las pastoras presentes son las doncellas más hermosas, con la única excepción de Dulcinea del Toboso.

Don Quijote cierra su intervención con una fórmula de cortesía, hasta que Sancho Panza interrumpe para defender la cordura de su amo, lo que provoca su enfado.

¿Por qué el desagradecimiento es la falta más grave para don Quijote?

La jerarquía que plantea don Quijote invierte el orden tradicional de los pecados capitales, donde la soberbia ocupa el primer puesto. Para el caballero, no reconocer un favor recibido rompe algo más básico que el orgullo, el vínculo que sostiene cualquier relación entre las personas.

La frase resuena en la actualidad porque reconocer lo que otra persona hizo pesa tanto como evitar el orgullo. Ignorar un favor, una ayuda o un gesto ajeno equivale, para el hidalgo, a una falta mayor que la vanidad.

En la práctica, reconocer una ayuda recibida, ya sea de un colega, un jefe o un amigo, no exige gestos grandes. Alcanza con nombrarla en el momento adecuado, algo que muchas veces se posterga por orgullo o por la costumbre de restar importancia a lo que otros aportan.

Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, según recoge la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, del Ministerio de Cultura. Décadas después combatió en la batalla de Lepanto, donde quedó con la mano izquierda inutilizada. Un grupo de corsarios lo capturó en 1575, cinco años antes de pagar su rescate en 1580.

En 1605 publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Diez años después, en 1615, sacó a la luz la segunda parte, después de que apareciera una continuación apócrifa de la novela firmada por Avellaneda, lo que lo llevó a terminar y publicar su propio desenlace de la historia de Don Quijote y Sancho Panza.

Cervantes murió en Madrid en 1616, mientras terminaba su última novela, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Pese a la fama que le dio el Quijote, sus últimos años transcurrieron marcados por las estrecheces económicas. Lo enterraron en el convento de las Trinitarias Descalzas.