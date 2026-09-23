Consulta si has sido elegido para formar parte del jurado popular en el caso Begoña Gómez: la lista completa

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, firmó este lunes el auto que envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La resolución imputa a la acusada por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por este último delito también deberá sentarse en el banquillo Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, a la que el instructor atribuye un papel de cooperadora necesaria.

La resolución se dictó la última semana antes de la jubilación del juez, prevista para el próximo domingo 27 de septiembre. Con ello, se culmina un trámite pendiente desde que la Audiencia Provincial de Madrid anulara en junio una anterior apertura de juicio oral y ordenara retrotraer las actuaciones para que las partes formularan de nuevo sus acusaciones.

El tribunal madrileño ya había recortado en julio el alcance de la causa. Descartó que Gómez fuera juzgada por corrupción en los negocios y por apropiación indebida. Dos de los delitos que Peinado había incluido en su primer intento de apertura de juicio, y limitó también la acusación contra Álvarez al único cargo de malversación.

En la resolución, el instructor sostiene que existen indicios racionales suficientes para pensar que el nombramiento de Begoña Gómez como directora de una cátedra extraordinaria diseñada a su medida en la Universidad Complutense de Madrid solo se explica por su posición como esposa del jefe del Ejecutivo.

Un juicio que se decidirá ante nueve ciudadanos

La causa se tramitará ante un tribunal del jurado, una fórmula reservada en España a determinados delitos, en la que nueve personas, elegidas por sorteo entre la población, deberán pronunciarse al final del juicio sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas, respondiendo a un cuestionario elaborado por el magistrado que presida la vista oral.

El listado de personas susceptibles de integrar ese jurado no se confecciona para cada juicio en particular, sino que procede de un sorteo bienal. En el caso de Madrid, esa selección se realizó en septiembre de 2024 desde la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y puede consultarse públicamente en la web del organismo.

Conviene tener en cuenta que ese listado solo será válido si la vista se celebra a lo largo de este 2026, si el señalamiento se retrasa hasta 2027, se aplicará el sorteo que se está realizando estos días y que servirá para el bienio 2027-2028. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que finalmente fije la fecha del juicio.

Quién puede ser integrante del jurado popular

No cualquier ciudadano empadronado en la provincia entra automáticamente en el sorteo. La ley exige cumplir una serie de condiciones para poder ser designado: