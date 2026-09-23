Víctor Manuel, español trabajando de albañil en Holanda: «Recibes dinero para tu manutención y tienes casa y transporte»

Víctor Manuel es un trabajador que ha decidido hacer las maletas y viajar de España a Holanda para trabajar como albañil. En un vídeo publicado en las redes sociales, este trabajador de la construcción ha hablado sobre las bondades de trabajar en Países Bajos, donde la empresa se hace cargo de los gastos en vivienda, transporte y manutención. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las condiciones laborales de un albañil en Holanda.

En la España de Pedro Sánchez, muchos son los trabajadores que no tienen otra que abandonar el país en busca de un salario mejor en el extranjero. En los últimos años, los precios han subido en mayor proporción que los sueldos en nuestro país y eso ahoga a millones de familias que incluso se tienen que pluriemplear para llegar a final de mes. Y no digamos comprar una casa, un coche o hacer otra gran inversión.

Por ello, muchas son las personas cualificadas que se ven obligadas a hacer las maletas para intentar hacer unos ahorros en otros países de Europa y poder crear un colchón con el que partir de vuelta a la península. Uno de ellos es Víctor Manuel, un trabajador español que está como albañil en Holanda y ha contado su historia en un vídeo publicado en las redes sociales en el que habla de la buena decisión que tomó hace unos meses.

La historia de un albañil en Holanda

Víctor Manuel cuenta que lleva siete meses trabajando como «carabistero» en los Países Bajos, en una labor que básicamente consiste en «poner ladrillos» en una de las obras que su empresa de construcción tiene repartidas por todo el país.

«Cuando decidí ir a trabajar en cualquier país, encontré en una página de internet una compañía que se llamaba Covebo y vi lo que ofrecían», cuenta este trabajador en un vídeo publicado por esta empresa de recursos humanos y reclutamiento de origen holandés que se encarga de trasladar trabajadores de un país a otro.

«Cuando vienes a trabajar a Holanda, lo primero que hace la empresa es darte un curso de formación durante un par de semanas», informa Víctor Manuel, que en su caso recibió un curso de tres semanas para conocer todas las técnicas para colocar los ladrillos de forma correcta. «Nunca antes había hecho esto en España», informa. Y lo más importante, además del salario mensual, este trabajador también desvela que recibe dinero para «la manutención y tienes casa y transporte».

Como Víctor Manuel, son muchos los españoles que en los últimos años han tenido que abandonar España para poder desarrollar una actividad con la que generar unos ingresos mayores en el resto de Europa. Todo ello, a pesar de que en nuestro país cada vez se demandan más profesionales en la construcción, electricistas, fontaneros o mecánicos. Pese a ello, es tal la magnitud del problema, que muchos expertos deciden hacer las maletas y ganarse el pan en el extranjero.