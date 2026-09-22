Adiós para siempre a las cortinas: hay 3 tendencias que las van a sustituir y son más elegantes, cómodas y hacen tu salón más grande

Para los que quieran cambiar las cortinas de su casa, han surgido tres tendencias que merecen la pena contemplar antes de tomar una decisión. Las cortinas de riel, las roller y las persianas americanas están ganando terreno en proyectos de interiorismo y decoración porque facilitan el control de la entrada de luz, aprovechan mejor el espacio y se alinean con la estética del hogar.

Qué tipo de cortina más elegante

La elección de las cortinas adecuadas puede transformar radicalmente la apariencia de una estancia. Mientras algunas ventanas requieren telas más finas que posibiliten el paso natural de la luz, otras la bloquean por completo. Dentro de las alternativas de moda se encuentran las cortinas de riel, las roller y las persianas americanas, que facilitan la adaptación de la luz por parte del usuario, además de reforzar el estilo del hogar.

Cuál es la razón de decantarse por las de riel

Este tipo de cortinas son semejantes a las de barral, ya que son una buena opción en ventanas corredizas, abatibles y paños fijos, además de aceptar distintos tipos de tela. No obstante, su instalación otorga una caída más discreta y limpia. Los rieles suelen fabricarse en metal o plástico y existen modelos que permiten colocar hasta modelos triples en cuanto a capas se refiere. Esto resulta muy útil cuando se busca combinar una tela gruesa con otra más ligera o añadir un blackout para impedir el paso de la luz.

Según la revista LIVING, conviene instalar cortinas con telas de poliéster, debido a su mayor resistencia cuando reciben una exposición intensa al sol. También brinda la posibilidad de extenderlas más allá de las dimensiones de la ventana para lograr mayor presencia estética.

Cuándo es mejor poner cortinas ‘roller’

Este tipo de cortinas es una alternativa perfecta para espacios pequeños porque ocupan poco espacio y no requieren una zona lateral amplia para abrirse o cerrarse. Esto deriva en una mayor sensación de amplitud. Asimismo, permiten instalar blackouts que regulen la entrada de luz, mientras que el sunscreen permite filtrarla por grados. A esto se le suman las telas eclipse o cebra, que establecen un nivel intermedio entre ambas.

LIVING sostiene que las roller se pueden combinar con otro tipo de cortinas. La interiorista Martina Correa montó en una vivienda una roller sunscreen negra junto a cortinas de terciopelo de tono durazno. Valeria Lamas, diseñadora industrial, se decantó por una tela sunscreen en un tono semejante al resto de muebles de la estancia. Con esta elección, Lamas demostró que las cortinas también cumplen una función decorativa. Además, algunas de las versiones modernas del blackout pueden lavarse en la lavadora.

Qué aportan las persianas americanas

Las persianas americanas de madera son otra variante que está ganando enteros en ambientes contemporáneos, especialmente con ventanas grandes y elementos de madera. Además del control iluminativo, integran calidez y textura. Las versiones de madera posibilitan decantarse por varios tonos y jugar con el color de las cintas, tanto para generar contraste como para mantener un aspecto homogéneo.

Este tipo de persianas es una gran opción en cocinas en las versiones con bandas más livianas, gracias a su apariencia ligera y facilidad de limpieza. En salones y otras habitaciones, pueden complementar con materiales como madera y textiles naturales. De esta forma, las tendencias actuales demuestran que no hay un sistema universal de cortinas para todas las ventanas. La elección depende del gusto personal, el espacio disponible, la cantidad de luz que dejan pasar o la privacidad deseada.