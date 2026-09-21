Así es la mesa de centro de acero y vidrio que está arrasando en los salones modernos

Ha llegado el momento de cambiar de aires tu salón, o de montarlo desde cero. Si hay algo que no puede faltar es una buena mesita, y te va a sorprender lo que puede conseguir la Mesa de centro Dolven. Una pieza de diseño de Kave Home que, aunque compacta, da muchísimo juego gracias a su apariencia redondeada y sus robustos materiales.

Perfecta para salones y salitas modernas, te va a enamorar a primera vista, sobre todo sabiendo que, con el cupón AFFOKDIARIOKAVE, te la llevas con un descuento extra del 5%.

Por qué te recomendamos comprar esta mesa

Combina vidrio tintado y acero cepillado para crear un juego de transparencias y reflejos bastante hipnótico.

Su base inferior abierta te permite almacenar cosas sin cerrar espacio ni recargarlo.

Sus patas regulables te permiten estabilizarla en cualquier tipo de suelo.

Su cristal templado, de 12 mm de grosor, aguanta hasta 20 kg de carga y es sorprendentemente resistente.

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Mesa de centro Dolven

Llama la atención por su diseño, por supuesto, pero lo mejor de la Mesa de centro Dolven es cómo está construida. Pesa cerca de 33 kg y aguanta más de 20 kg sobre su superficie de cristal templado, apoyada sobre una estructura de acero que garantiza su resistencia al día a día. Además, debajo tiene una balda para guardar lo que necesites, manteniendo el orden en el salón sin esconder las cosas. ¿Quieres regular su altura? Puedes, aunque poco, con los tapones de plástico ajustables de sus patas. Es sorpendentemente adaptable, pero mucho más robusta de lo que aparenta.

Si buscas una pieza de mobiliario con personalidad, robusta y que te sirva para aprovechar mejor el espacio, aquí la tienes. Pocas mesas de centro vas a encontrar tan especiales como esta.

¿Encaja con tu salón?

Esta mesa no está pensada para un solo estilo. Su paleta en antracita y su combinación de vidrio y acero la hacen sorprendentemente versátil:

Salón moderno o minimalista : encaja a la perfección. Sus líneas limpias y el acabado cepillado la convierten en una pieza que refuerza la sobriedad del conjunto.

: encaja a la perfección. Sus líneas limpias y el acabado cepillado la convierten en una pieza que refuerza la sobriedad del conjunto. Estilo industrial : el acero cepillado es un clásico del estilo industrial. Junto a materiales como el ladrillo visto, la madera oscura o el cuero, esta mesa se convierte en el centro natural del salón.

: el acero cepillado es un clásico del estilo industrial. Junto a materiales como el ladrillo visto, la madera oscura o el cuero, esta mesa se convierte en el centro natural del salón. Interiorismo nórdico o escandinavo: el tono antracita y la forma circular son dos recursos muy habituales en la decoración nórdica. Funciona especialmente bien con tonos neutros.

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Si quieres sumarla ya a la decoración de tu hogar, recuerda que te puedes llevar esta mesa de salón más barata usando nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE.

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