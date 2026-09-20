Miguel Induráin, ex-ciclista español (62 años): «Nunca gané la Vuelta porque en mi época se disputaba en abril, lluvia, frío, y a mí ese clima no me iba»

Miguel Induráin (62 años) es, para muchos aficionados, el mejor ciclista español de la historia. Ganó casi todo lo que se propuso entre 1991 y 1996, salvo una prueba que se le atragantó de forma curiosa: la Vuelta a España. Esto, para los aficionados del deporte, siempre ha resonado bastante.

El motivo salió a la luz en una entrevista concedida años más tarde, ya retirado, cuando alguien le preguntó por ese hueco en su currículum deportivo. Su respuesta fue tan sincera como inesperada.

Por qué Miguel Induráin nunca ganó la Vuelta a España, según él mismo

La declaración se produjo el 29 de octubre de 2020, en plena Vuelta a España, justo la edición más atípica de la historia de la carrera. La pandemia de coronavirus había obligado a aplazar la ronda española hasta octubre y noviembre, meses después de su fecha habitual, con salida desde Irún, a un paso de Navarra, la tierra de Induráin.

Preguntado por esa ausencia en su palmarés, Induráin fue directo: «Nunca gané la Vuelta porque en mi época se disputaba en abril, lluvia, frío, y a mí ese clima no me iba».

Y tenía razón. Hasta 1994, la Vuelta a España se corría en abril, con etapas de montaña bajo lluvia y temperaturas bajas muy alejadas del calor de agosto o septiembre que hoy acompaña la carrera.

Esa misma edición de 2020, además, pasaba muy cerca de casa: la segunda etapa unía Pamplona con Lekunberri, en plena Navarra, la tierra donde nació y sigue viviendo Induráin.

En otras entrevistas, el corredor navarro ha añadido un matiz más a esa explicación, alegando que los problemas de alergia primaveral tampoco ayudaban a que abril fuera su mes preferido sobre la bicicleta.

El palmarés de Miguel Induráin en la Vuelta a España: siete intentos y ni una victoria

El navarro corrió siete ediciones de la Vuelta a lo largo de su carrera, entre 1985 y 1996, sin lograr nunca subirse al peldaño más alto del podio final.

Su mejor resultado llegó en 1991, cuando terminó segundo por detrás de Melchor Mauri, que le arrebató el liderato en una contrarreloj decisiva a apenas unas etapas del final.

Seis años antes, en 1985 y con solo 21 años, había llegado a vestir el maillot de líder durante cuatro etapas, convirtiéndose en el corredor más joven en liderar la carrera hasta entonces. Ese hueco en el palmarés es, para muchos analistas del ciclismo, el único borrón de una carrera casi perfecta, y por eso se le sigue preguntando por él más de dos décadas después de su retirada.

Su última participación fue en 1996, la misma temporada en la que se retiraría del ciclismo profesional: abandonó en la mítica subida a Lagos de Covadonga.

La propia Vuelta terminaría dándole la razón, aunque demasiado tarde para él. En 1995, la organización movió la carrera de abril a finales de agosto y septiembre, el calendario que mantiene hasta hoy.

El cambio buscaba, sobre todo, atraer a más ciclistas internacionales que preferían guardar fuerzas para el Giro de Italia y el Tour de Francia, las dos carreras que Induráin sí dominaba sin discusión.

Para cuando llegó ese cambio de fechas, Induráin llevaba ya varias temporadas sin pisar el pelotón de la Vuelta, así que nunca llegó a competir en ella bajo el sol de finales de verano.

El físico casi de otro planeta de Miguel Induráin

Parte de por qué dominó el Tour de Francia y el Giro con esa facilidad tiene explicación médica. Con 1,86 metros y 76 kilos, Induráin tenía un físico atípico para un ciclista de montaña de su época.

Su corazón latía en reposo a 28 pulsaciones por minuto, menos de la mitad que una persona sana, gracias a un músculo cardíaco entrenado hasta límites poco habituales.

Sus pulmones, además, llegaban a mover hasta ocho litros de aire, dos más que la media de un adulto, lo que le permitía mantener ritmos altos en la montaña durante horas sin fatigarse igual que sus rivales.

Ese físico privilegiado explica sus victorias en carreras largas por etapas, aunque ni la genética evitó que la lluvia y el frío de abril se le atragantaran siempre en la Vuelta a España.

El resto del palmarés de Miguel Induráin, sin discusión posible

Lo que sí ganó explica por qué su ausencia en la Vuelta se recuerda casi como una anécdota. Entre 1991 y 1995 se convirtió en el primer ciclista de la historia en conquistar cinco Tours de Francia consecutivos.

En 1992 y 1993 sumó, además, dos Giros de Italia, siendo hasta hoy el único corredor capaz de encadenar el doblete Giro-Tour en dos años seguidos.

A esa lista se suman el título mundial contrarreloj de 1995 y el oro olímpico en la misma disciplina en los Juegos de Atlanta de 1996, la misma temporada en que colgó definitivamente la bicicleta.