Los psicólogos explican qué puede haber detrás de las personas que tienen mala letra: no siempre es desinterés

Hay personas cuya letra resulta prácticamente imposible de descifrar y otras capaces de escribir a mano con una escritura perfectamente ordenada. Durante años se ha extendido la idea de que quienes escriben mal tienen un pensamiento especialmente rápido, son más creativos o simplemente no se preocupan por hacer las cosas con cuidado. Sin embargo, la investigación científica ofrece una explicación bastante más compleja, ya que la letra depende de numerosos factores y no puede utilizarse por sí sola para determinar cómo piensa o qué personalidad tiene alguien.

La velocidad puede cambiar la letra

Escribir a mano es una actividad mucho más compleja de lo que parece. El cerebro debe recuperar las palabras, planificar los movimientos necesarios para representarlas y coordinar al mismo tiempo los dedos, la mano y la información visual. Por eso, cuando una persona escribe deprisa, es habitual que determinados trazos se simplifiquen o que la legibilidad disminuya.

Aquí aparece uno de los mitos más extendidos. La explicación de que «el cerebro va más rápido que la mano» resulta intuitiva, especialmente cuando alguien escribe apuntes a toda velocidad y su letra termina siendo prácticamente ilegible. Sin embargo, no existen pruebas suficientes para convertir esa observación en una regla psicológica.

Una investigación publicada recientemente estudió precisamente las diferencias cerebrales entre escribir a mano y utilizar un teclado. Los resultados muestran que la escritura manual implica una compleja coordinación entre procesos cognitivos y movimientos precisos, pero el estudio no demostró que las personas con peor letra tengan un razonamiento más rápido.

La grafología no puede determinar la personalidad

También conviene distinguir entre psicología y grafología, una práctica que intenta extraer características de personalidad a partir de la escritura. La evidencia científica no respalda que la caligrafía permita identificar de forma fiable rasgos psicológicos concretos.

Esto no significa que la escritura carezca de interés psicológico. Al contrario, investigaciones recientes han encontrado conexiones entre determinadas características individuales y la actividad cerebral implicada durante la escritura. Un estudio observó una relación entre la escrupulosidad y determinadas redes cerebrales activadas durante esta actividad. Los propios investigadores, sin embargo, presentan estos resultados como parte de un proceso mucho más amplio.