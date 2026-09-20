Mezclar bicarbonato de sodio con orégano: para qué sirve y qué ventajas tiene en la limpieza del hogar

Combinar bicarbonato de sodio con orégano seco puede ser un recurso sencillo y económico para mejorar el olor de algunos espacios cerrados. Esta preparación puede colocarse en armarios, zapateros o despensas para aportar un aroma agradable y ayudar a controlar ciertos olores.

Sin embargo, conviene conocer sus verdaderas propiedades y limitaciones antes de utilizarla, ya que no sustituye la limpieza ni permite solucionar problemas de humedad persistentes en el hogar.

Bicarbonato de sodio y orégano: una mezcla casera para perfumar y refrescar la casa

El bicarbonato de sodio es un compuesto habitual en la limpieza doméstica. Su capacidad para neutralizar determinados olores y su acción ligeramente abrasiva lo convierten en un recurso útil para algunas tareas del hogar.

Por su parte, el orégano aporta un aroma que puede mejorar la sensación de frescor en espacios cerrados.

No obstante, conviene poner sus beneficios en contexto. La mezcla puede ayudar a controlar ciertos olores, pero no sustituye una limpieza adecuada ni garantiza la eliminación de todas las sustancias que los provocan.

¿Qué ventajas tiene mezclar bicarbonato de sodio con orégano?

El bicarbonato puede reducir determinados olores al interactuar con sustancias ácidas presentes en algunos residuos y ambientes. Su eficacia depende del tipo de olor, la cantidad utilizada y las condiciones del espacio.

El orégano seco añade una fragancia característica. Al contener compuestos aromáticos, puede contribuir a que un armario, una despensa o un zapatero desprendan un olor más agradable. No obstante, perfumar una estancia no equivale a eliminar el origen de la suciedad.

Ambos ingredientes tienen un coste reducido y permiten preparar un ambientador seco sin recurrir a aerosoles perfumados. La mezcla puede ser práctica en rincones donde se acumulan olores leves, siempre que el recipiente permanezca seco y limpio.

Su principal ventaja reside en la sencillez. No necesita calentarse, pulverizarse ni combinarse con otros productos químicos.

¿Esta mezcla absorbe la humedad y elimina los insectos?

El bicarbonato posee capacidad limitada para captar humedad, pero no funciona como un deshumidificador eficaz para habitaciones, baños o sótanos. Una pequeña cantidad en un recipiente no resolverá problemas de condensación ni impedirá la aparición de moho.

Tampoco existen pruebas suficientes para afirmar que la mezcla de bicarbonato y orégano actúe como un repelente fiable contra insectos. El aroma de determinadas plantas puede resultar desagradable para algunos insectos, pero eso no garantiza que abandonen completamente una vivienda.

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y orégano en casa?

La preparación es sencilla y no necesita añadir vinagre, aceites esenciales ni otros productos.

Estos son los ingredientes que necesitas para hacer esta mezcla:

Tres cucharadas de bicarbonato de sodio.

Una cucharada de orégano seco.

Por otro lado, estos son los pasos que debes seguir para su elaboración:

Colocar el bicarbonato en un recipiente limpio y seco. Añadir el orégano y removerlo hasta distribuirlo de forma uniforme. Introducir la mezcla en un cuenco pequeño o una bolsita de tela transpirable. Colocarla en un armario, zapatero o zona donde quieras mejorar el olor.

Además, es importante renovar el contenido cuando pierda su aroma o se humedezca. Por último, es aconsejable mantener la mezcla fuera del alcance de niños y mascotas y evitar ponerla en contacto con los alimentos.