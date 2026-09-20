Elsa Punset, experta en psicología y filosofía (61 años): «No basta con pensar, ni siquiera con pensar positivamente, ¡hay que ponerse manos a la obra!»

Vivir la vida que queremos suele parecer una cuestión de actitud, que basta con desearlo y que el pensamiento positivo hará el resto, pero realmente tiene mucho más que ver con la acción concreta y con la constancia diaria. Elsa Punset, experta en psicología y filosofía, explica que no es solo cuestión de reflexionar, sino que hay que actuar.

La psicología cognitiva actual respalda esta idea, el verdadero cambio en el bienestar y en el propio cerebro ocurre cuando los pensamientos se transforman en hábitos y conductas reales. Pasar de la teoría a la práctica es, según Punset, el verdadero reto del crecimiento personal.

Cuál es la diferencia entre pensar y ponerse manos a la obra

Pensar ocurre a nivel mental y es un proceso interno, permite analizar, planificar y evaluar riesgos, pero también puede estancar a la persona en la llamada parálisis por análisis. Ponerse manos a la obra, en cambio, ocurre en el mundo real, expone al fracaso pero también al éxito, y es lo único capaz de generar cambios tangibles, hábitos y metas cumplidas.

El impacto en el cerebro también es distinto. Pensar fortalece la imaginación y la lógica teórica, pero solo la acción crea nuevas conexiones neuronales a través de la experiencia directa.

El pensamiento no es malo, es el plano de construcción, pero el problema surge cuando alguien se queda a vivir en el plano sin levantar los ladrillos. Para tender ese puente, la psicología recomienda la regla de los cinco segundos: en cuanto surge la idea de algo que hay que hacer, contar cinco, cuatro, tres, dos, uno, y moverse físicamente antes de que el cerebro invente una excusa para detenerse.

Cómo pasar de la teoría a la práctica en tres pasos

El primer paso consiste en romper la parálisis por análisis, dejar de planificar en exceso y dar un primer paso, por pequeño que sea. El segundo es crear microhábitos: la constancia en pequeñas acciones diarias tiene más impacto a largo plazo que un gran esfuerzo aislado y puntual.

El tercer paso es aceptar la incomodidad. El cambio real genera resistencia, y actuar a pesar de la pereza o del miedo es precisamente lo que construye la resiliencia. Punset no rechaza el pensamiento positivo, lo considera una herramienta poderosa para afrontar adversidades y mantener la motivación, pero insiste en que debe funcionar como catalizador de la acción, nunca como sustituto de ella.

Quién es Elsa Punset

Elsa Punset es escritora, divulgadora y una de las voces más reconocidas en inteligencia emocional, crecimiento personal y bienestar humano. Es licenciada en Filosofía y Letras y máster en Humanidades por la Universidad de Oxford, además de máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y en Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela.

Ha publicado numerosos libros, varios de ellos bestsellers en España y otros países, entre los que destacan Brújula para navegantes emocionales, Una mochila para el universo, traducido a más de 15 idiomas, y su obra más reciente, Alas para volar, de 2025.

También es autora de la serie infantil Los Atrevidos, con diez títulos que acercan la inteligencia emocional a los más pequeños. Con más de 2,5 millones de lectores, en 2025 puso en marcha la Fundación Punset Terraviva, dedicada a tender puentes entre la naturaleza y el bienestar humano.