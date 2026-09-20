Si tienes que coger el coche hoy domingo, o tienes previsto dejarlo a punto para cuando llegue mañana lunes y tengas que ir a trabajar, es importante tener controlados todos los precios y saber cuánto se paga hoy por la gasolina o el diésel, además de dónde están las gasolineras más baratas dado que no será lo mismo repostar en pleno centro de Madrid, que en las afueras.

La capital y los municipios cercanos, pueden mostrar diferencias de apenas céntimos pero eso, traducido a un depósito lleno, puede ser bastante para el bolsillo de cualquiera, de modo que con los datos que las gasolineras reportan a primera hora de hoy domingo al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, ya puedes tomar nota porque este es el precio de la gasolina hoy 20 de septiembre con las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son las gasolineras más baratas a partir de los datos que señala el Geoportal, actualizados a primera hora de hoy domingo:

Gasolina 95

Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.759 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.779 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.779 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.779 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . OD06. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.779 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.899 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.959 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.979 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.979 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.989 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.989 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.994 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 2.009 €/l.

Diésel

Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.738 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.779 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.779 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Galp . El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: . Gasóleos Torres Low Cost 24H . Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: 1.795 €/l .

. Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: . Servifácil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 12. Precio: 1.795 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 12. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1.798 €/l .

. Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: . Ballenoil . Villalbilla. Carretera M-233, km 6,8. Precio: 1.798 €/l .

. Villalbilla. Carretera M-233, km 6,8. Precio: . Ballenoil. Madrid. Carretera M-607, km 13. Precio: 1.799 €/l.

Con los listados que acabamos de ver ya puedes hacerte una idea de dónde repostar hoy domingo, pero si quieres consultar en otro momento o de cualquier otra zona, puedes tú mismo en el Geoportal y filtrar la búsqueda por zonas o por tipo de gasolina, viendo además resultado en forma de mapa como este que tienes a modo de ejemplo: