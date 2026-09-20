El día 20 de septiembre de 2026 se presenta con cielos despejados en toda la provincia de Zaragoza, donde las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, especialmente en el extremo occidental del valle del Ebro, mientras que las máximas también subirán. El viento será flojo al principio, transformándose en brisas de valle al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: día soleado con brisa suave

El cielo se presentará despejado en Zaragoza, invitando a disfrutar de un día radiante en esta jornada. La temperatura mínima comenzará en unos agradables 16 grados, mientras que, con el transcurso de las horas, alcanzará el punto álgido de 32 grados. La brisa, suave y constante, soplará desde el sureste a unos 5 km/h, contribuyendo a que el ambiente sea más placentero, especialmente con la máxima sensación térmica que se prevé para hoy. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia, por lo que se puede disfrutar del sol sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el calor se sentirá más intenso, pero la humedad será bastante más llevadera, con un 25% de humedad relativa. A medida que el sol vaya descendiendo por el horizonte, alrededor de las 20:04, el ambiente se volverá más fresco y tranquilo, aunque la sensación térmica podría mantenerse en 32 grados. Así que, tras una jornada de luces brillantes y calidez, la noche se anunciará apacible, perfecta para relajarse en la terraza o dar un paseo bajo un cielo estrellado.

Calatayud: nubes grises y posibilidad de lluvias

La mañana en Calatayud se siente cargada, anticipando un cambio inminente en el tiempo. Nubes grises cubren el cielo, dejando entrever la posibilidad de que la jornada esté marcada por un viento fuerte y lluvias que podrían sorprender a los desprevenidos. La temperatura arranca en unos frescos 11 grados, pero se espera que suba a 30 °C al mediodía, creando una sensación térmica que podría llegar hasta los 31 °C.

Sin embargo, la tarde traerá consigo un contraste notable, con un cielo más apagado y la probabilidad de lluvia aumentando. Los vientos alcanzarán ráfagas de 30 km/h y la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Es recomendable que los habitantes salgan preparados, mejor llevando paraguas y un abrigo ligero, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Tarazona: cielo con nubes y ambiente tranquilo

La jornada se presenta con un tiempo estable y agradables temperaturas que oscilarán entre los 15 y 29 grados. Aunque el cielo mostrará algunas nubes durante la mañana y la tarde, no se anticipan lluvias significativas ni vientos molestos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

Este es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café al aire libre o simplemente relajarse en uno de los parques locales. La atmósfera será propicia para llevar a cabo actividades cotidianas sin contratiempos.