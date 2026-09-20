Alsa dispara sus ingresos en España al calor de las ayudas de Puente pese a tener 19 de sus 22 concesiones caducadas

La compañía de autobuses Alsa, filial española del grupo británico Mobico Group participado por la familia Cosmen, finalizó 2025 con el mayor volumen de ingresos de su historia en España, coincidiendo con el mayor volumen de ayudas públicas jamás recibido por parte del Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente.

En España, los ingresos de Alsa ascendieron a 1.300 millones de euros, el 75% del total, gracias al aumento de la cifra de viajeros, dado que, pese a tener 19 de sus 22 licencias (concesiones) caducadas, la entidad sigue operando con total libertad en las rutas más transitadas del país.

Llama la atención, según la contabilidad oficial de su matriz, Mobico Group, que Alsa registró alrededor de 219 millones de euros de «subsidios». Es decir, dinero público que entra en Alsa por subvenciones de todas las administraciones donde opera: Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos y sus operaciones en Marruecos y Suiza.

En este punto, sus propios dirigentes reconocieron en la presentación de resultados que la inmensa mayoría —casi un 75%— llegaba por parte de España y, más concretamente, por parte del Ministerio de Puente.

La IGAE, de hecho, recoge más de 53 millones de euros sólo en 2025 para el sector del autobús por el Verano Joven —más que a Renfe pese a tener un tercio de sus viajeros— y casi 398 millones acumulados entre 2023 y 2025 por compensación de descuentos y gratuidad de títulos multiviaje para las concesiones estatales. Unas concesiones copadas en su mayoría por esta compañía y que nunca llegaron a relicitarse tras su caducidad.

Tras la publicación de sus cuentas, la propia empresa presumía del récord de ingresos y de su buen funcionamiento en nuestro país, agradeciendo al Gobierno español algunas iniciativas como el billete único o poniendo en valor su generosidad con las licencias.

De hecho, durante la presentación de resultados y tras ser preguntado por la renovación de concesiones, el consejero delegado de Alsa y director de operaciones de Mobico Group, Francisco Iglesias, afirmó textualmente: «Por supuesto, no hemos perdido ni un sólo contrato de larga distancia en toda la historia en España».

La fijación de Puente por el autobús

Desde la llegada de Puente al Ministerio de Transportes, el sector del autobús —con Alsa a la cabeza— ha recibido en ayudas públicas una cantidad muy superior a la que venía ingresando anteriormente. Tanto es así que en muchos casos las subvenciones destinadas a este tipo de transporte han doblado, incluso, las cantidades recibidas por el ferrocarril pese a tener más de 60 millones de viajeros al año.

Desde el 21 de noviembre de 2023, Óscar Puente actúa como regulador del mapa concesional estatal de 73 rutas; es el encargado de prorrogar concesiones caducadas sin licitación y el responsable que deniega el cabotaje a nuevos entrantes alegando riesgo para el equilibrio concesional.

Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mientras el sector del tren denuncia un abandono estatal de sus infraestructuras y los españoles pierden la confianza en el ferrocarril, sólo gracias al programa Verano Joven el autobús ingresó 135,8 millones en tres ejercicios: 28,96 millones en 2023, 51,08 millones en 2024 y 53,10 millones en 2025.

Mientras tanto, el transporte ferroviario de larga distancia cayó un 9,5% interanual en junio, hasta los 4,36 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) disminuyó un 9,8%, con 3,6 millones de usuarios.

De hecho, en los seis primeros meses del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia bajó un 14,3%, con un retroceso del 15,5% en el caso de los usuarios de la alta velocidad tras el caos ferroviario provocado por el Ministerio liderado por Óscar Puente. Un desastre que, a su vez, está provocando un trasvase nacional al autobús y engordando los ingresos de compañías como Alsa.