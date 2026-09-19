Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Localizamos las gasolineras andaluzas más baratas para hoy sábado
El dueño de una cadena de gasolineras sobre como ahorrar en carburante: «A 110 kilómetros hora gastamos menos que a 120»
Los mecánicos expertos lo tienen clarísimo: «La velocidad ideal para ahorrar combustible no es la más lenta, sino 90 km/h»
Llegamos por fin al sábado y si tienes previsto salir o hacer una escapada con el coche, seguro que querrás saber dónde puedes repostar más barato ya que aunque la diferencia entre una gasolinera y otra puede que sea sólo de unos cuantos céntimos, cuando eso se lleva a un depósito lleno, puede que notemos más la diferencia, de modo que con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica este es el precio de la gasolina hoy 19 de septiembre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.680 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.683 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.691 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.749 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.749 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.929 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.959 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.974 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.929 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.959 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.974 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.809 €/l.
- Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.809 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.949 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.959 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.999 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
- E.S. El Barrial S.L.. Trebujena. Polígono El Barrial, sector 10, parcela 72, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.029 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.738 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.764 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Avenida de las Industrias, 40. Precio: 1.769 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.769 €/l.
- Radiotaxi. Cádiz. Calle Chiclana, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- La Calle del Motor. Algeciras. Avenida de la Unión, 21. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.733 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera de Álora. Precio: 1.738 €/l.
- Estación Servicio Teba. Teba. Carretera MA-5404 de A-357 a MA-465, km 15,250. Precio: 1.739 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.755 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.769 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.878 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.979 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, calle Castillo, km 1. Precio: 1.996 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.999 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.009 €/l.
Diésel
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.699 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.749 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.755 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.755 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.761 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera de Álora. Precio: 1.768 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.749 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.769 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.769 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.778 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.779 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de la Rambla, s/n. Precio: 1.949 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.960 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.969 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.725 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.739 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.747 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.749 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.756 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.759 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.769 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.698 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- E.S. Petronachil – Los Álamos. Atarfe. Carretera Atarfe-Santa Fe, km 0,5. Precio: 1.769 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.769 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.839 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.859 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.889 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.925 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.712 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.739 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Área de Servicio de La Peza. La Peza. Carretera de Granada, km 11. Precio: 1.749 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- E.S. Petronachil – Los Álamos. Atarfe. Carretera Atarfe-Santa Fe, km 0,5. Precio: 1.769 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos cuáles son las gasolineras más baratas hoy sábado en ciudads andaluzas, pero en el caso de que quieras hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, tienes la opción de entrar tú mismo en el Geoportal y hacer una búsqueda a través del mapa interactivo que nos sale y que puedes ver a modo de ejemplo a continuación, de la zona de Sevilla: