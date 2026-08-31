El dueño de una cadena de gasolineras sobre como ahorrar en carburante: «A 110 kilómetros hora gastamos menos que a 120»

La subida de los carburantes se convierte de nuevo en la preocupación de numerosos conductores. Aquellas personas que busquen fórmulas para reducir el coste de los desplazamientos podrán recurrir a una serie de medidas planteadas para reducir el consumo, destacando la medida de reducir la velocidad en autopistas y autovías de 120 a 110 km/h. El propietario de la cadena de gasolineras EasyGas, Joseba Barrenengoa, ha defendido esta medida como una de las opciones principales para hacer frente al encarecimiento de la gasolina. El empresario asegura que circular a 110 km/h permite consumir menos combustible que hacerlo a 120 km/h, mientras que evitar desplazamientos innecesarios supone un ahorro todavía mayor.

La velocidad

La explicación relacionada con la velocidad se ubica en la resistencia aerodinámica. Esto significa que, a medida que aumenta la velocidad, el vehículo necesita más energía para avanzar y el consumo de combustible también se incrementa. La Agencia Internacional de la Energía ha planteado reducir al menos 10 km/h la velocidad en las autopistas como una de las medidas que pueden contribuir a la disminución del consumo de petróleo. Aunque, el ahorro real depende de factores como el modelo de vehículo, tipo de motor, tráfico, carretera y condiciones de conducción.

Una medida que ya se aplicó

España ya aplicó esta medida de reducción de velocidad en autopistas y autovías en el año 2011. El gobierno estableció durante unos meses un límite de 110 km/h para turismos y motocicletas debido al fuerte encarecimiento del petróleo provocado por la crisis de Libia. Esta medida se mantuvo vigente entre marzo y junio de ese año y después fue retirada. Además, los datos aportados por el gobierno permitieron cambiar el ahorro económico relacionado con la reducción del consumo de petróleo.

Las alternativas para ahorrar

La norma de reducir la velocidad no será la única alternativa para reducir el gasto, sino que fomentar el teletrabajo cuando sea posible, compartir el vehículo entre trabajadores, utilizar más el transporte público o reducir el número de desplazamientos serán medidas que se tendrán que cumplir también. El mayor ahorro no consiste en consumir menos combustible durante un trayecto, sino directamente en realizar menos viajes.

Por lo tanto, aquellas personas que necesiten utilizar el coche a diario, mantener una velocidad moderada y conducir de forma eficiente se convierten en una herramienta más para solventar el gasto mensual. Unos pequeños hábitos que marcarán la diferencia en el consumo y sobre todo lo notarán aquellos que hagan largos desplazamientos cada semana.