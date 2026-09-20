El Gobierno de Sánchez consigue que España no juegue en Ceuta: el duelo ante México sub-20 será en Madrid

Objetivo conseguido por el Gobierno de Sánchez. Ceuta se queda sin el partido de la Selección española sub-20. Otra más del Ejecutivo de la Nación contra la ciudad española y un gesto más de sumisión con Marruecos. España no jugará ante México en Ceuta porque el Ministerio del Interior lo veta. El encuentro, que se jugará el 30 de septiembre, será en Madrid.

Así lo ha confirmado Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, que ha explicado que «las fuerzas de seguridad no nos garantizan» la seguridad y por eso el encuentro tiene que ser trasladado a otro lugar. Y ese lugar será «algún estadio de Madrid», sin especificar todavía cuál albergará el encuentro y si se mantendrá en las mismas fechas.

Como avanzó OKDIARIO, la RFEF aceptó no celebrar el partido en Ceuta. No puede hacer otra cosa que cambiar la ubicación cuando el Ministerio del Interior explica que no hay posibilidad de establecer un dispositivo de seguridad. Desde el Gobierno dicen que no se puede jugar allí un España – México, cuando cada dos semanas se disputa en la misma ciudad (Ceuta) y en el mismo estadio (Alfonso Murube) un partido de Segunda División.

En Ceuta existe un «clima de tensión en la vía pública, especialmente, en el entorno donde se encuentra ubicado el estadio», dice Interior, que expresa que no tiene recursos «para atender un dispositivo extraordinario con motivo del partido». A su vez, añaden que no se pueden atender «el desplazamiento y acompañamiento de las selecciones y el equipo arbitral, la coordinación de seguridad y los movimientos de las delegaciones durante su estancia en la ciudad». Sin embargo, con España no se puede asegurar esto, pero para los partidos del Ceuta sí.

En la práctica, esto significa que España (la Selección sub-20) no podrá jugar en Ceuta. Victoria del Gobierno de Sánchez, que en su sumisión a Marruecos consigue que no haya un partido de España en Ceuta y que el reino de Mohamed VI se pueda cabrear porque en una ciudad de España juegue España.

Así, este encuentro ante México se jugará en Madrid, sin especificar todavía estadio, y no en Ceuta por el veto del Ministerio del Interior.