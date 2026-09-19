Cómo va el Sevilla – Barcelona, en directo: resultado, estadísticas y última hora del partido de la Liga gratis y en vivo online en tiempo real (1-1)
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla - Barcelona de la Liga
El Sevilla - Barcelona de la jornada 7 de la Liga se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán
Partido de los importantes en el campeonato liguero. El Sevilla recibe al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán en la séptima jornada de la Liga y se espera que sea un duelo apasionante, ya que siempre que estos dos equipos se enfrentan suele haber goles, tensión y polémica. Además, el cuadro andaluz llega en un buen momento, muy diferente a lo vivido en los últimos años, así que esperan complicarle las cosas a los culés. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Sevilla – Barcelona.
Sevilla – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona llega a esta jornada con 18 puntos, por lo que lleva pleno de victorias en los seis encuentros que ha disputado hasta el momento. Eso quiere decir que los pupilos de Hansi Flick lideran la clasificación en solitario sacándole tres puntos al Real Madrid, que podrían acabar siendo seis de momento a la espera de lo que hagan los de Concha Espina mañana en el derbi capitalino que se juega en el Metropolitano. Por su parte, el Sevilla es quinto con 13 puntitos en su casillero, por lo que si dan la sorpresa esta noche dormirían a sólo dos unidades de los culés.
El Barça, mirando al derbi
Como ya hemos mencionado, mañana hay un interesantísimo derbi madrileño que se juega en el Metropolitano. El Atlético y el Real Madrid son, sin duda, dos equipos a tener en cuenta para pelear por el título liguero y aunque ahora mismo el favorito para llevarse el trofeo parece el Barça, lo que suceda en el feudo colchonero va a ser muy importante. Para los azulgranas lo importante y primordial es que ganen al Sevilla. Si consiguen el triunfo en Nervión ya mirarán con interés lo que ocurra en la capital de España con dos conjuntos que le quieren dar caza.
Partidazo en Nervión
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El Ramón Sánchez Pizjuán acoge este choque entre dos clásicos del fútbol español que, sin duda, nos transporta al curso pasado cuando los hispalenses, que no atravesaban su mejor momento, endosaron un 4-1 a los de Hansi Flick. Es por ello que los azulgranas buscarán redimirse en estos momentos en los que parecen invencibles.
¡Descanso en el Pizjuán!
Termina el primer tiempo en teirras hispalenses. Lo hizo con una ocasión clarísima para el Sevilla tras un taconazo de Fofana, pero Rodri apareció para meter el pie y evitar el disparo final.
Min 45+2
Despeja el Barcelona
Falta lateral peligrosa a favor del Sevilla. Mandaron la bola al primer palo y Fermín despejó sin problemas.
Min 45
Tiempo añadido
Disparo facilito de Robbie Ure que fue muy centrado. Detuvo Livakovic. ¡Se añaden 4 minutos más!
Min 41
¡Casi mete el Sevilla!
Centro desde la banda derecha de los hispalenses y Félix Correia se anticipa a Eric García, pero su disparo de primeras se marcha cerca del poste de Livakovic.
Min 39
Lo intentó Pedri
Ahora el que probó fortuna desde la medialuna del área fue Pedri, pero, una vez más, el cuero se marchó alto.
Min 35
Protesta Lamine
Otra acción bastante buena de Lamine Yamal, que siente un pequeño empujón por detrás y se va al suelo. Parece que es fuera del área, así que en ningún caso entra el VAR.
Min 32
A las nubes
Balón atrás para Eric García, que estaba fuera del área, pero echó el cuerpo muy atrás y el esférico se marchó muy alto.
Min 27
Pausa de hidratación
Se detiene el choque para que los futbolistas se hidraten.
Min 24
Mal centro
Sacó en corto el Barcelona una córner. Finalmente Pedri acabó colgando el balón y el cuero fue a las manos de Vlachodimos.
Min 22
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Poco ha durado la felicidad en el Sánchez Pizjuán porque el futbolista que posiblemente más en forma está en el mundo ha igualado la contienda. Pase en profundidad para el ex del Leeds, que recorta y deja en el suelo a un rival y luego define a la perfección.
Min 19
¡GOOOL DEL SEVILLA!
¡GOL DEL SEVILLA! ¡GOOOL DE FOFANA! Se adelanta el conjunto hispalense con un gran testarazo de Fofana tras un centro de Correia. El centrocampista cabeceó en el primer palo y no pudo hacer nada Livakovic. Locura en el Sánchez Pizjuán.
Min 16
Homenaje a Puerta
Llega uno de los momentos más emotivos en el Ramón Sánchez Pizjuán con el homenaje a Antonio Puerta.
Min 11
No remata Cubarsí
Córner para el cuadro azulgrana que no remató Rodri- En la segunda acción un centro de Lamine Yamal no lo remató Pau Cubarsí por poco.
Min 8
¡Al palo!
Jugadón de Lamine Yamal, que intenta finalizarla con un disparo colocado desde la frontal del área con su pierna izquierda. Vlachodimos tocó con la punta de los dedos y de ahí el cuero se fue al poste, que evitó el tanto del de Rocafonda.
Min 6
¡Suazo!
Intentaba Lamine Yamal un disparo desde la frontal del área, pero Suazo llegó al balón perfectamente y se lo arrebató.
Min 2
Despeja el Barcelona
Primer acercamiento del Sevilla y entre Rodri y Cubarsí alejan el peligro.
¡Comienza el Sevilla – Barcelona!
¡Y arranca el partidazo en el Sánchez Pizjuán! ¡Sacó de centro el club hispalense!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Sánchez Pizjuán y los futbolistas del Sevilla y del Barcelona saltarán al terreno de juego en breves momentos.
La previa
Aprovechamos que no queda nada para que comience este partidazo para dejarles la mejor previa del Sevilla – Barcelona.
Hansi Flick
El entrenador del Barcelona habló en rueda de prensa para analizar este choque ante el Sevilla y también ha hablado sobre el arranque de temporada de sus futbolistas. Las palabras de Hansi Flick.
Raphinha
Uno de los grandes nombres de la temporada del Barcelona es el del brasileño, que le ha jurado amor eterno al club culé. Las palabras de Raphinha.
Alineación del Sevilla
Y tenemos también el once de los hispalenses, que saldrán con todo para intentar sacar los tres puntos y darle una alegría a sus aficionados: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Castrín, Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Fofana; Sierra, Félix; Robbie Ure.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once elegido por Hansi Flick para intentar asaltar el Sánchez Pizjuán después de la derrota del año pasado. La alineación oficial del Barcelona hoy contra el Sevilla: Livakovic; Eric García, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Pedri, Rodri, Fermín López; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
La portería del Barça
Hansi Flick tiene que tomar hoy una decisión importante para suplir al lesionado Joan García. El veterano Szczesny, como el otro día, que entró en el descanso frente al Racing, o el fichaje de este verano Livakovic. Las dudas del Barcelona en la portería.
Lamine Yamal
El futbolista del Barcelona ha hablado con Valdano y tuvo sus palabras de reconocimiento para el gol de Ferran Torres. Las declaraciones de Lamine Yamal.
Dónde ver en directo gratis el Sevilla – Barcelona de la Liga: canal de TV y cómo ver online
Movistar+ y Dazn son los medios de comunicación que tienen en su propiedad los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos del campeonato nacional español. El Sevilla – Barcelona correspondiente a la jornada 7 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sevilla – Barcelona de la Liga: a qué hora empieza el partido
El Barcelona viaja a la ciudad hispalense para enfrentarse al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. El conjunto que entre Hansi Flick sigue demostrando que está en un gran estado de forma y tras haberle endosado un 7-2 al Racing de Santander ahora se enfrentan al conjunto de Nervión, contra el que el año pasado perdieron 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. La patronal de Javier Tebas programó este choque para el sábado 19 de septiembre y el horario establecido es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que se espera que todo comience de manera puntual.
Esperando alineaciones
Falta una hora y media para que comience el Sevilla – Barcelona de la Liga y eso quiere decir que no falta nada para que conozcamos los onces que sacarán ambos equipos al césped del Sánchez Pizjuán.
Las ocasiones
Las ocasiones del Barcelona prácticamente han sido con disparos lejanos, mientras que las del Sevilla sí que han sido desde dentro del área. Ambos conjuntos han tenido sus oportunidades.