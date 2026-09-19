Real Madrid de baloncesto – Olympiacos: a qué hora empieza y dónde ver la final de la Supercopa de la Euroliga y cómo ver por TV en directo y en streaming hoy

El Real Madrid de baloncesto está a un pasito de lograr su primer título de la temporada. Los de Pedro Martínez jugarán la gran final de la Supercopa de la Euroliga frente al Olympiacos y tendrán que darlo todo en Abu Dabi para poder llevarse el triunfo tras haber superado en las semifinales al Dubai Basketball, que es el anfitrión del torneo. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque que se juega en el Etihad Arena.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos: a qué hora es la final de la Supercopa de la Euroliga hoy

El Real Madrid de baloncesto viajó a Abu Dabi para disputar la Supercopa de la Euroliga 2026, la primera edición de esta competición y consiguió ganar al Dubai Basketball por 98-95 en las semifinales. Ahora, en la gran final, los de Pedro Martínez van a tener que enfrentarse al Olympiacos en lo que será un choque de altos vuelos unos días antes de que comience la temporada. La organización de este torneo programó este choque en el que está en juego el título para este sábado 19 de septiembre y se espera que el duelo comience de manera puntual a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Etihad Arena.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos de la Supercopa de la Euroliga

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los cuatro choques que se juegan en la Supercopa de la Euroliga fue Movistar+. Este Real Madrid de baloncesto – Olympiacos correspondiente a la final de este torneo se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar Plus+, Vamos o Baloncesto por M+. Los clientes que tengan contratada esta plataforma podrán ver todo lo que suceda en el Etihad Arena en streaming y en vivo online si se descargan la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV. Tenemos que destacar que este choque no se podrá ver en abierto ni gratis.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de la gran final de la Supercopa de la Euroliga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y el minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos y una vez suene la bocina final en Abu Dabi publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes que se produzcan en el Etihad Arena.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos

Por otro lado, aquellos seguidores del conjunto merengue y los amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming esta final de la Supercopa de la Euroliga tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos para narrar el minuto a minuto del choque que se disputa en el Etihad Arena.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos de la Supercopa de la Euroliga

El Etihad Arena, que se encuentra en Abu Dabi, es la sede de la Supercopa de la Euroliga y por ello la final Real Madrid de baloncesto – Olympiacos se disputará en este escenario. En 2021 se inauguró este pabellón y tiene un aforo para unas 18.000 personas, así que este sábado se espera una buena entrada para vivir el choque por el tercer y cuarto puesto y también por ver quién se lleva el título.

Calendario de la Supercopa de la Euroliga

Semifinales

Olympiacos 92–90 Fenerbahce.

Real Madrid de baloncesto 98–95 Dubai Basketball.

Tercer y cuarto puesto

Fenerbahce – Dubai Basketball. Sábado 19 de septiembre a las 16:00 horas.

Final