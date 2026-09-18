El Real Madrid pasa a la final de la Supercopa con épica al vencer al Dubai en la prórroga

El Real Madrid se ha clasificado para la final de la nueva Supercopa de la Euroliga con una victoria de puro sufrimiento en la prórroga contra el Dubai Basketball. Tras un desenlace de infarto en el Olympiacos-Fenerbahce, la segunda semifinal no decepcionó a nadie. Los blancos, en el debut de Pedro Martínez como entrenador, se levantaron de un -16 y supieron resistir hasta ganarse el derecho a luchar por el título. Su rival será el vigente campeón de la Europa, con el que reeditará este sábado en Abu Dabi la final de Atenas (19:00 horas).

Facu Campazzo, Andrés Feliz, Gaby Deck, Chuma Okeke y Edy Tavares componían el primer quinteto de un Pedro Martínez que tomó la decisión más significativa hasta el momento antes del balón al aire. El catalán descartó a Sergio Llull para su debut en partido oficial y el capitán madridista esperará para iniciar su vigesimoprimera temporada en el equipo blanco. Gabriele Procida, inutilizado por Sergio Scariolo, y los dos últimos fichajes del Real Madrid, Damian Jones y Nick Smith Jr., recién llegado de Los Angeles Lakers, fueron los otros tres descartes.

Con la titularidad de Campazzo y Feliz, Pedro Martínez mantenía la idea de los dos manejadores que propuso Scariolo durante su único año al frente. No le salió ni eso ni nada de lo que planteó en un comienzo arrollador de Dubai, con Kabengele disparando por dentro y por fuera. El catalán lo paró con 16-4 con medio cuarto rebasado porque su equipo, salvo dos acciones aisladas de Okeke, era incapaz de generar.

El Madrid se desperezó tras verse 14 abajo con un triple de Shengelia (21-7) y recortó algo de terreno al final del primer cuarto cuando empezó a acertar desde el perímetro con Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen y Deck (27-18). El peligro era real y la identidad que pretendía Pedro Martínez y que sí plasmó en pretemporada no se percibía en ningún lado de la pista.

Tavares y Pradilla despiertan al Madrid

Tampoco al principio del segundo cuarto… hasta que apareció Tavares. El caboverdiano dio a los suyos el respiro que necesitaban ante un Dubai que no quería parar de sacar partido de su defensa y de las pérdidas del Real Madrid. Desde la presencia de su gigante, mejoró el equipo blanco. También con un buen Jaime Pradilla y sobre todo un bajón considerable de la inspiración dubaití. Deck clavó un triplazo al final de la primera parte y, con un parcial de 2-14, los de Pedro Martínez ajustaban el duelo al máximo al descanso (43-42).

El Dubai ajustó, como no podía ser de otra manera, su defensa sobre Tavares en la zona, y el Real Madrid lo sufrió, aunque se apañó para mantenerse en la pomada y no encajar tanto como en el primer acto. De hecho, el equipo blanco salió ganador del tanteo y agarró su primera ventaja para el último cuarto. El subidón de puntos en segundas oportunidades (18) y en tiros libres (13/14) fue la clave para dominar.

Al liderazgo de Edy se sumó un valiente Pradilla, anotando de tres y cogiendo los rebotes que queman. Mientras algunos se borraban en defensa, como Maledon, que se llevó la primera reprimenda seria de Pedro a uno de sus jugadores, el maño apretaba en ambos lados de la cancha y Deck y Luwawu-Cabarrot ponían los puntos que hacían que el Real Madrid mandase a falta de los últimos cinco minutos.

Los blancos no podían relajarse lo más mínimo porque toda concesión acababa en castigo de Ellie Okobo (12 puntos en el cuarto periodo) o Dwayne Bacon, sensacionales ambos en la semi. El marcador llegó igualado al último minuto y el nerviosismo se palpó en el Real Madrid. Luwawu-Cabarrot, con opción de pase y de tiro, cometía una pérdida inadmisible que terminaba el ex base de Mónaco con canasta fácil: 88-85 con 34 segundos por delante… pero el francés se resarcía con un triple poco ortodoxo que forzaba la prórroga.

Con TLC a la final

Y eso animó a sus compañeros. El Real Madrid entró bien a la prórroga y en el ecuador ya tenía la victoria prácticamente en su mano. Cinco puntos de Feliz, con triple, otro de Campazzo… y un brutal Pradilla podían valer una final. Ahí afloró la acción surrealista del partido y del torneo. Un balón que atrapó casi 10 segundos Kabengele con sus manos sin saber qué hacer ante Tavares terminaba en las de Okobo, que desde el centro del campo la enchufaba limpia con la posesión agotándose.

A eso se sucedía una falta en ataque de Luwawu Cabarrot y respuesta del base galo con otra canasta de fe. A falta de 41 segundos, los árbitros revisaron si un balón que se perdió por el fondo de la pista había tocado en Feliz y, como fue así, Dubai tenía 41 segundos para empatar (93-96). Esa jugada se saldaba con falta del dominicano sobre McKinley Wright… y +2 para los anfitriones desde la línea de personal (95-96).

23 segundos decidían el segundo billete al partido por el título. Intento de robo de Dubai y falta rápida para Luwawu-Cabarrot, que no se dejaba intimidar por los pitos del Etihad Arena y enchufaba ambos tiros libres. Ese fue el fin (con honores) de los de Xavi Pascual. Gran defensa y el Real Madrid a la primera final de la nueva Supercopa.