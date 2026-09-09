Entradas baratas para ver un partido del Real Madrid en el Bernabéu: cómo comprarlas y cuándo será el encuentro

El Santiago Bernabéu abrirá sus puertas a un precio asequible. Lo hará gracias a la Copa Intercontinental Sub-20 en la que participa el Real Madrid como vigente campeón de la Youth League. Una competición de la UEFA en la que el filial blanco jugará en el estadio del primer equipo y con unas entradas al alcance de todos los espectadores.

Un partido en el que se enfrentará el Real Madrid al Santiago Wanderers de Chile, campeón de la Copa Libertadores Sub-20, y ambos ofrecerán un espectáculo entre los campeones juveniles de Europa y Sudamérica. Un final en el que competirán por un título nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Hasta ahora se había jugado en otros estadios míticos como el Maracaná en Río de Janeiro (Brasil), La Bombonera en Buenos Aires (Argentina) y en el Centenario de Montevideo (Uruguay).

De hecho, la importancia del partido es de tal magnitud que Luis Figo arengó al madridismo para que acudan al estadio madridista: «Ver una final en el Santiago Bernabéu a ese precio es una oportunidad increíble para los aficionados al fútbol. Siempre ha sido un estadio especial, escenario de innumerables partidos históricos y momentos inolvidables. Esta será otra ocasión memorable, así que animo a todo el mundo a que venga a disfrutar del ambiente único del Bernabéu», señaló. El partido del año pasado entre el Flamengo y el Barcelona atrajo a una asistencia récord de 45.656 espectadores en el Maracaná, una cifra que espera superarse este año en el Santiago Bernabéu.

Dónde y cómo comprar las entradas para ir al Santiago Bernabéu

La final de la Copa Intercontinental Sub-20 entre el Real Madrid y el Santiago Wanderers se jugará el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:30 horas en el Santiago Bernabéu. El precio de las entradas para ver el partido oscila entre los 15 y los 24 euros. Las más baratas corresponden a los asientos ubicados en ambos fondos, mientras que las más caras se sitúan en los laterales. Las entradas están disponibles para su venta en el sitio web oficial de la UEFA y en el del Real Madrid.

Todo un espectáculo para los más fanáticos del fútbol y del Real Madrid para ver en uno de los estadios más impresionantes del planeta a los talentos emergentes más prometedores del fútbol.