El Real Madrid está de estreno: así luce el nuevo letrero del Bernabéu

Cayó la noche en Madrid y se encendió el Santiago Bernabéu. La casa del Real Madrid está de estreno, pues el letrero del nuevo rótulo ya preside en la fachada del estadio. «Bernabéu». Sin más, el nombre comercial del feudo blanco será nombrado por solo el apellido.

El letrero se trata de un elemento, que cuenta con iluminación propia, y que devuelve cierta identidad al estadio. Durante años, la fachada del estadio estuvo nombrado con la denominación completa. Falta que se añada el escudo del Real Madrid junto al novedoso letrero.

Santiago Bernabéu era el nombre habitual que lucía el estadio madridista desde que se decidiese así en la Asamblea General de Socios de 1955 «como reconocimiento a su labor». Ahora pasará a llamarse Bernabéu. Este cambio se debe a razones puramente comerciales y a la imagen de marca del propio Real Madrid.