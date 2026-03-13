Valverde y Guardiola, cara y cruz en las notas de Pipi

Pipi Estrada nos trae sus notas de la semana poniendo el foco en el espectacular 3-0 que consiguió el Real Madrid en su duelo contra el Manchester City. Los grandes protagonistas fueron Fede Valverde y Pep Guardiola, para lo bueno y lo malo. Para lo primero, el uruguayo marcó tres soberanos golazos, para lo segundo el técnico catalán intentó reinventar el fútbol sin éxito en el Bernabéu.