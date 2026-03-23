Valverde y diez más

Fede Valverde es el metrónomo del Real Madrid. El centrocampista uruguayo se ha convertido por méritos propios en el termómetro del éxito blanco y nuestro especialista de OKScouting Marcos López analiza lo que el jugador está trayendo al esquema de Álvaro Arbeloa. El equipo blanco tiene un tesoro en su capitán a este nivel.