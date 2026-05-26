Florentino manda un mensaje a los socios: «El Real Madrid siempre fue vuestro y siempre lo será»

Florentino Pérez lanzó el primer vídeo de su candidatura a la presidencia del Real Madrid exhibiendo su impresionante legado como máximo dirigente blanco. En un vídeo locutado con su voz y con el eslogan Mucha historia por hacer, el mandatario recordó a los socios que «el Real Madrid siempre fue vuestro y siempre lo será».

Hay que recordar que Enrique Riquelme, el otro aspirante a la presidencia, deslizó la idea de que podrían ser las últimas elecciones en el club blanco y este vídeo viene como respuesta a que la entidad no va a dejar en ningún momento de pertenecer a sus socios. «El Madrid no pertenece a ningún presidente, pertenece a sus socios. Este club pertenece a los que, desde niños, lloran y ríen, con la misma camiseta. La grandeza ni se improvisa ni se hereda, porque el mejor club del mundo no se detiene», volvió a recalcar.

Además, Florentino Pérez quiso dejar claro cuáles son sus cartas para esta campaña electoral en la que espera revalidar su presidencia. «Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y con la marca más valiosa del planeta», dijo.

El presidente reconoció que para mantenerse en lo más alto hay que hacer cambios constantemente. «El mundo cambia cada día y el liderazgo no se puede dar por hecho. Debemos seguir trabajando día a día. El mejor ciclo de la historia del fútbol mundial no ha acabado. 66 títulos ganados, entre ellos 7 Champions, son nuestro listón para todo lo que viene. Nuevas noches que parecerán imposibles, pero que volveremos a vivir juntos», continuó.

Florentino también quiso recordar que los mejores jugadores del mundo han venido durante su mandato. «Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo, sino que fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder. La llegada de los mejores jugadores del mundo no será un sueño, seguirá siendo un hecho», añadió.

Finalmente, el presidente quiso hablar en el vídeo de las otras parcelas del club que han crecido durante su mandato. «El nuevo Bernabéu es el estadio más avanzado del planeta. La demostración de que este club piensa en décadas, no en temporadas. Cada piedra de la próxima ampliación de Valdebebas lleva grabado el mismo compromiso: construir el mejor entorno para siempre ganar», zanjó.