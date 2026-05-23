Florentino Pérez coloca una lona gigante enfrente del Bernabéu: «Mucha historia por hacer»

Florentino Pérez ha comenzado su campaña para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Este sábado se hizo oficial su candidatura después de haber recibido la luz verde de la junta electoral con toda la documentación en regla. Es por ello que esta mañana los aledaños del Santiago Bernabéu se han despertado con una lona gigante de su palmarés con todas sus Copas de Europa.

Un movimiento estratégico en el que, tras dos años sin ganar títulos, Florentino Pérez ha querido sacar a relucir las siete Champions conquistadas por el Real Madrid durante su presidencia: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. Todos los trofeos juntos, junto con un eslogan con ADN madridista: «Mucha historia por hacer». Junto con una imagen de Florentino y el texto ‘Florentino 2026’, según captó OKDIARIO.