Alineación del Real Madrid contra el Athletic: el día de Carvajal

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Athletic en el estadio Santiago Bernabéu tiene una certeza obvia, que es la presencia de Dani Carvajal en el lateral derecho. El capitán jugará su último partido como jugador de la entidad madridista tras una vida entera defendiendo los colores del 15 veces campeón de Europa.

En cuanto a la portería, Courtois será el guardameta de la entidad madridista ante el Athletic. En el lateral derecho jugará Carvajal, mientras que el costado izquierdo será para Álvaro Carreras. En el centro de la defensa formarán Alaba, que también se despedirá, y Asencio.

En el centro del campo, Valverde volverá a jugar tras su incidente con Tchouaméni y estará acompañado en la medular por Camavinga y Brahim. Por delante, Bellingham, mientras que la delantera será para Mbappé y Gonzalo, que también jugará su último partido con el Real Madrid.

Una amarga despedida

El Real Madrid ha completado una temporada para olvidar, donde los blancos han cerrado su segundo curso sin grandes títulos. En este curso, donde hubo dos entrenadores, Xabi, primero, y Arbeloa, después, la entidad madridista no ha sido capaz de competir por la Liga, ha caído en cuartos de Champions y fue eliminada a las primeras de cambio en la Copa del Rey frente al Albacete, un Segunda División. También perdió la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudí.

A esto hay que añadir la sensación de inestabilidad que se ha vivido en el vestuario en estos meses. Peleas dentro de la caseta, malas caras y muchísima tensión. En definitiva, los blancos cierran un curso para olvidar y siendo conscientes de que deberán hacerlo muy bien de cara a la próxima temporada.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Athletic de la última jornada de Liga podría ser la siguiente: Courtois; Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras; Valverde, Camavinga, Brahim, Bellingham; Mbappé y Gonzalo.