Juan Roig como un aficionado más en la grada y fuera de un palco con Uribes

Juan Roig también estuvo presente en el OAKA Arena para ver en directo la primera Final Four de la historia del Valencia Basket en la Euroliga. Pero el propietario del club taronja quiso vivir este momento histórico como un aficionado más desde la grada del pabellón, durante la semifinal frente al Real Madrid. Prefirió mezclarse entre los seguidores en lugar de verlo desde el palco, como es habitual en él.

En el Roig Arena siempre se sienta junto a su esposa en las primeras filas. En esta ocasión, en la primera vez que su Valencia Basket alcanzaba la Final Four, quiso mantenerse fiel a su estilo. En el palco estaba el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.